Jesteś fanem Władcy Pierścieni i Hobbita? Musisz znać te gry!

Nie ma wątpliwości, że uniwersum stworzone przez J.R.R. Tolkiena jest jednym z najważniejszych dla całej popkultury. Niezależnie od tego, czy lubicie świat Władcy Pierścieni, czy też nie, to z pewnością zdajecie sobie sprawę o globalnym sukcesie tej marki i ilości fanów.

Władcy Pierścieni i Hobbit to jednak nie tylko książki, filmy czy od niedawna serial na Amazon Prime Video. Uniwersum dostało również sporo interesujących gier wideo, które zasługują na uznanie. Sprawdźmy, którymi grami z tego świata najbardziej warto się zainteresować.

Śródziemie: Cień Wojny (Middle-earth: Shadow of War) (2017) — PlayStation 4, Xbox One, PC (PlayStation 5 i Xbox Series X|S w ramach wstecznej kompatybilności)

Śródziemie: Cień Wojny to druga odsłona gry akcji z uniwersum Władcy Pierścieni, która została przez krytyków oceniona nieco gorzej od swojej poprzedniczki. Studio Monolith stanęło jednak na wysokości zadania, tworząc naprawdę porządną produkcję z otwartym światem, zaawansowanym i unikalnym systemem Nemezis oraz rozbudowanym systemem walki i naprawdę niezłą kampanią. Jest to w tej chwili z pewnością najłatwiej dostępna i najnowsza produkcja z uniwersum stworzonego przez Tolkiena — i bez dwóch zdań warto dać tej grze szansę.

LEGO The Lord of the Rings: Władca Pierścieni (2012) — PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, PlayStation Vita, PC

Gier LEGO nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Z jednej strony odtwórcze i wszystkie są bardzo do siebie podobne, z drugiej strony mają w sobie to „coś”, co za każdym razem przyciąga do siebie mnóstwo graczy. Studio Traveller's Tales stanęło w tym wypadku na wysokości zadania i stworzyło zaskakująco dobrą przygodówkę w klockowym świecie, która przypadła do gustu zarówno fanom serii, jak i krytykom.

Władca Pierścieni: Dwie Wieże (The Lord of the Rings: The Two Towers) (2002) — PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, GameBoy Advance

Jak zdradza sam tytuł, gra została opracowana na podstawie filmu Petera Jacksona o tym samym tytule. W tamtych czasach produkcja zrobiła ogromne wrażenie na wszystkich, oferując naprawdę przyjemną rozgrywkę z odpowiednim, dynamicznym tempem i przyjemnym systemem walki, przypominającym nieco gatunek hack 'n' slash. Produkcja z widokiem z trzeciej osoby pozwalała nam wcielić się w Aragorna, Gimliego, lub Legolasa i robić prawdziwe spustoszenie w świecie zapełnionym sługami Saurona i Sarumana.

Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie (The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth) (2004) — PC

Oddział Electronic Arts z Los Angeles miał prosty cel — zrobić doskonałą strategię czasu rzeczywistego w uniwersum Władcy Pierścieni. Szkielet Command & Conquer: Generals, wyważone połączenie systemu walki ze wszystkimi kwestiami ekonomicznymi i gospodarczymi, a do tego uwielbiany świat fantasy — takie połączenie było receptą na sukces, co bez dwóch zdań się udało.

Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie II (The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth II) (2006) — Xbox 360, PC

Okazało się jednak, że dało się ten pomysł zrealizować w jeszcze lepszy sposób. Według średniej oceny krytyków z Metacritic, Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie II jakością pobiło swojego poprzednika, co nie było wcale prostym zadaniem — poprzeczka została zawieszona naprawdę wysoko. Jak widać, nie ma jednak rzeczy niemożliwych.

Władca Pierścieni: Powrót Króla (The Lord of the Rings: The Return of the King) (2003) — PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, GameBoy Advance, PC

Okazało się, że gra na podstawie kinowego hitu może się udać. Studia Visceral Games oraz EA Redwood Shores postanowiły popłynąć na fali sukcesu produkcji Władca Pierścieni: Dwie Wieże i cóż... udało się. Gra akcji z widokiem z trzeciej osoby i elementami RPG oferowała aż osiem grywalnych postaci i pozwalała na cieszenie się rozgrywką w co-opie, a to zaledwie kilka z wielu elementów, które zachwyciły graczy.

The Lord Of The Rings Online (2007) — PC

Mało które uniwersum ma taki potencjał na rozbudowane i udane MMORPG, jak Władca Pierścieni. Dowodem na to jest The Lord Of The Rings Online, które okazało się prawdziwą perełką dla wszystkich fanów tego gatunku — kilka grywalnych klas postaci, mnóstwo możliwości rozwoju własnego bohatera i wiele więcej.

Śródziemie: Cień Mordoru (Middle-earth: Shadow of Mordor) (2014) — PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One PC (PlayStation 5 i Xbox Series X|S w ramach wstecznej kompatybilności)

Zaczęliśmy to zestawienie od sequelu, a skończymy na pierwszej odsłonie. Śródziemie: Cień Mordoru według średnich ocen krytyków na Metacritic to najlepsza gra z uniwersum J.R.R. Tolkiena — lecz warto wspomnieć, że to przede wszystkim kawał naprawdę dobrej gry, którą cieszyć będą się nawet osoby, które nigdy nie miały styczności z Władcą Pierścieni. W Shadow of Mordor niemal każdy element z czystym sumieniem można uznać za udany.