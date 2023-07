Sprzedawcy na Allegro nie będą mogli dawać niższych cen w swoich własnych sklepach

Allegro przyzwyczaiło nas już do systematycznych zmian na swojej platformie sprzedażowej. Tym razem czas na zmiany, które wejdą w życie w sierpniu i we wrześniu. Ich lista jest naprawdę długa, ja wybrałem z nich cztery najważniejsze.

Poprawne numery GTIN (EAN)

Od 14 sierpnia, we wszystkich ofertach sprzedaży (tam gdzie jest to możliwe i wymagane), Allegro będzie sprawdzało czy sprzedawcy wprowadzili poprawny numer GTIN (EAN).

Będziemy sprawdzać poprawność numerów GTIN w ofertach i w Katalogu produktów Allegro. Jeśli wykryjemy niepoprawny numer, usuniemy go z oferty i z Katalogu. Źródłem poprawnych numerów GTIN jest baza Organizacji GS1.

Co więcej, dopóki sprzedawca nie wprowadzi poprawnego numeru identyfikacyjnego produktu, nie będzie mógł edytować swojej oferty.

Usuwanie opinii przez Allegro

Również od 14 sierpnia, Allegro rozszerzy wachlarz możliwości, po spełnieniu których będzie usuwać wybrane opinie pod sprzedawanymi produktami. Od tego dnia, będzie można dodawać tylko opinie dotyczące wyłącznie sprzedawanego produktu, a te dotyczące sprzedającego czy przebiegu transakcji będą usuwane.

Co to dokładnie oznacza? Allegro będzie usuwało opinie spod ofert sprzedaży produktów, które nie dotyczą samych produktów, a na przykład dostawy, obsługi klienta, oraz co najważniejsze w tym - tego, że przesłany produkt nie jest oryginalny. Wynika to z tego, iż różne opinie, od różnych sprzedawców są wyświetlane pod tymi samymi produktami, więc w sytuacji, gdy kupujący wystawia opinie, iż dany produkt jest nieoryginalny, niesłusznie cierpią na tym sprzedawcy oryginalnych produktów.



Allegro będzie mogło usuwać jeszcze opinie, co do których istnieje podejrzenie, że wystawione zostało w celu zaniżenia lub zawyżenia oceny produktu oraz opinie wystawione z zawieszonych kont lub przez roboty.

Produkty z niższymi cenami w sklepach własnych sprzedawców będą usuwane z programu Allegro Ceny

Trzecia ze zmian, dotyczy programu Allegro Ceny - szerzej pisałem Wam o nim w podlinkowanym wpisie. W dużym skrócie, Allegro analizuje ceny popularnych w sprzedaży produktów na swojej platformie oraz ich ceny rynkowe. W sytuacji, gdy któryś z tych produktów jest droższy niż w innym sklepie, Allegro automatycznie obniża jego cenę na platformie, a różnicę zwraca sprzedawcy.

Najwyraźniej ten program spotkał się z nadużyciami sprzedawców, którzy we własnych sklepach sprzedawali swoje produkty taniej, Allegro obniżało cenę tych samych produktów na swojej platformie, a sprzedawcy zyskiwali większą sprzedaż i zwrot różnicy. Dlatego, również od 14 sierpnia takie oferty będą usuwane z programu.

We własnym sklepie wystawiasz produkt za 120 zł, a na Allegro – za 140 zł. Obecnie w ramach programu obniżamy cenę na Allegro do 120 zł i dostajesz od nas wyrównanie w wysokości 20 zł. Od 14 sierpnia ofertę tego produktu wykluczymy z programu.

Sprzedawcy będą musieli dodawać do ofert metody dostaw Allegro One

Ostatnia z istotnych zmian była już wcześniej zapowiadana, ale wzbogacona została o małą, subtelną różnicę. Mianowicie, od 30 sierpnia aby sprzedawcy mogli sprzedawać swoje produkty w ramach Allegro Smart muszą oferować co najmniej 2 metody dostawy do drzwi z listy metod kwalifikujących oraz co najmniej 3 inne metody dostawy – do punktu odbioru lub automatu paczkowego z listy metod kwalifikujących.

Ta subtelna różnica to obowiązek, aby jedną z tych 3 wymaganych metod dostaw do punktów odbioru lub automatu paczkowego było Allegro One (Punkt, Box) lub Allegro One (Punkt, Box, Kurier). To oczywiście ma na celu popularyzację własnej sieci dostaw Allegro - tak przypuszczam.

Z innych rzeczy, od 5 września pojawi się nowa metoda dostawy Allegro Automat DHL POP BOX oraz Allegro Mini Przesyłka, a od 25 września - Allegro Odbiór w Punkcie ORLEN Paczka i Allegro Automat ORLEN Paczka. Ważne zmiany dotyczą też programu Super Sprzedawca, ale pisałem Wam już o nich w czerwcu w podlinkowanym wpisie - wejdą one w życie 4 września.

Źródło: Allegro.