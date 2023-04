Gwarancja najniższej ceny na Allegro. Znajdziesz taniej to zarobisz

Czy na Allegro jest taniej niż w zwykłych sklepach internetowych? Zdania komentujących na Antyweb są podzielone, część z nich kupuje na Allegro dla wygody i dlatego, że jest taniej niż w sklepach sprzedawców, część wybiera te drugie. W końcu Allegro postanowiło, że samodzielnie będzie to sprawdzać, a pewne swego jest na tyle, że będzie zwracać różnice w cenach.

Osobiście cieszy mnie taka dyskusja pod naszymi wpisami, bo oznacza ona, że sprawdzacie ceny i porównujecie je w różnych sklepach, wybierając ostatecznie te najkorzystniejsze - to szczególnie ważne teraz dla wszystkich zmagających się z rosnącymi cenami.

Jakub Gałczyński, Head of Group Campaign Sourcing and Deal Zone w Allegro:

Widzimy, jak istotna jest dziś cena produktu. Nasze badania jasno wskazują, że kupujący są gotowi podjąć szereg dodatkowych kroków, aby mieć pewność, że znaleźli najlepszą ofertę. W Allegro dajemy im na to gwarancję, dzięki wprowadzonej właśnie akcji.

Teraz, Allegro będzie przynajmniej raz dziennie sprawdzać ceny w popularnych sklepach internetowych i porównywać je z cenami produktów na swojej platformie. W przypadku, gdy cena na Allegro będzie najniższą, zobaczycie przy takich produktach takie oznaczenie:



Gwarancja najniższej ceny na Allegro - kupujący

Jakie zasady w tej akcji obowiązują kupujących? Wystarczy kupić jakikolwiek produkt z takim oznaczeniem, a jeśli w czasie 72 godzin od zakupu znajdziecie taki sam tańszy w innym sklepie, wystarczy zgłosić to w zakładce Moje zakupy.



Podajemy tu sklep z tańszym produktem, link do niego i cenę zakupu, wówczas Allegro zwraca kwotę różnicy w postaci kuponu na dalsze zakupy. W ciągu jednego miesiąca możemy tak uzyskać dodatkową kwotę na zakupy do 200 zł. Oczywiście nie możemy wcześniej skorzystać tu z opcji zwrotu w czasie 14 dni oraz znaleziona niższa cena nie może wynikać z innych dodatkowych promocji - to może być nieco kontrowersyjny zapis, bo może tak naprawdę oznaczać każde znalezisko kupujących.

Niemniej, mam nadzieję, że to tylko zapis chroniący akcję Allegro przed promocjami w innych sklepach typu - kup dwie sztuki, trzecią otrzymasz taniej lub niższa cena obowiązuje przy spełnieniu innych dodatkowych warunków. Jakie to sklepy są sprawdzane? Łącznie jest ich 24, a ich lista wygląda następująco:

123lazienka.pl empik.com makeup.pl oponeo.pl amazon.pl erli.pl mediaexpert.pl sport-shop.pl aptekagemini.pl euro.com.pl mediamarkt.pl superpharm.pl bricoman.pl komputronik.pl morele.net tim.pl castorama.pl korob.pl notino.pl ucando.pl centrumrowerowe.pl lazienkaplus.pl oleole.pl xl-narzedzia.pl

Gwarancja najniższej ceny na Allegro - sprzedawcy

Co to oznacza dla samych sprzedawców? W zasadzie niewiele, przede wszystkim oni nie tracą, zwracaną kwotę różnicy Allegro bierze w całości na siebie. Ponadto sprzedawcy nie muszą samodzielnie zgłaszać swoich produktów do akcji - Allegro w swoim zakresie je odnajduje i odpowiednio oznacza.

Jednak sprzedawcy muszą tu pamiętać, iż Allegro wyszukuje je wprawdzie automatycznie, ale wybiera te spełniające następujące kryteria:

produkt musi być wystawiony z konta firmowego, z jakością sprzedaży na co najmniej neutralnym poziomie

produkt musi być połączony z Katalogiem produktów Allegro

produkt musi być nowy i wystawiony z opcją kup teraz

produkt można zamówić z darmową dostawą Allegro Smart!

produkt musi mieć przewidywany czas dostawy do 48 godzin

produkt musi mieć cenę co najmniej 25 zł

no i oczywiście produkt musi być tańszy niż w sklepach z w/w listy



Aktualną listę produktów z takim oznaczeniem możecie znaleźć pod tym linkiem, ich liczba robi wrażenie - 227 231 ofert, a z samej kategorii Elektronika - prawie 40 tys. ofert. Allegro zapowiada, że akcja ta potrwa co najmniej do końca kwietnia.

Źródło: Allegro.