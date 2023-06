Allegro zmienia zasady oznaczania Super Sprzedawcy

Allegro poinformowało dziś o zmianie warunków, które sprzedawcy muszą spełnić, by zyskać oznaczenie Super Sprzedawcy. Do tej pory było to aż dziesięć parametrów (więcej o tym pod tym linkiem). Od 4 września będą to tylko cztery i co najważniejsze - oznaczenie to będzie przyznawane automatycznie po spełnieniu tych warunków, więc sprzedawcy nie będą już musieli każdorazowo zgłaszać się do tego programu.

Jakie to warunki? Allegro wymienia tu cztery punkty:

konto firmowe (wykluczone są te ze statusem apteki)

jakość sprzedaży na poziomie Super + lub Super przez co najmniej 14 z ostatnich 30 dni (nie muszą następować po sobie)

jakość sprzedaży na poziomie nie niższym niż Dobry przez co najmniej ostatnie 30 dni

minimum 50 zrealizowanych zamówień w ciągu ostatnich 30 dni

Co jeszcze istotne, do tej pory kwalifikacja do programu następowała raz na 30 dni, po indywidualnej ocenie spełniających warunki sprzedawców, a od 4 września będzie się ona odbywała codziennie dla wszystkich sprzedających, na podstawie ich wyników jakości sprzedaży.

Ponadto, będą mogli dołączyć do niego też nowi sprzedawcy, dzięki usunięciu wymogu minimum 100 ocen w ostatnich 12 miesiącach. Z zalet tych zmian wymienić można jeszcze brak wykluczenia z programu w przypadku pojedynczych negatywnych zdarzeń (komentarzy) czy rozpoczętych Dyskusji, pod uwagę będzie brana ogólna wysoka jakość sprzedaży - minimum przez 14 dni w ostatnich 30 dniach.

Z minusów z kolei, od 4 września Super Sprzedawcy będą musieli mieć udokumentowane minimum 50 zrealizowanych zamówień w ciągu ostatniego miesiąca, aktualnie jest to 20.

Jak sprzedawcy będą mogli sprawdzać czy kwalifikują się do programu? Od 1 sierpnia w zakładce Jakość mojej sprzedaży pojawią się dwie nowe sekcje, w których to będzie można zapoznać się z poziomem jakości sprzedaży w ostatnich 30 dniach i sprawdzić czy dane konto spełnia warunki programu Super Sprzedawca.

Źródło: Allegro.