Do tej pory, DHL wspólnie z Pocztą Polską dzielili automaty paczkowych SwipBox, jak wiemy Poczta Polska poszła już własną drogą i stawia własne automaty - Pocztex Automat, DHL zdecydował się na podobny krok i rozpoczął instalację własnych automatów pod nazwą - POP Box.

To tylko pokazuje, jak słuszną drogę obrał kilka lat temu InPost, skupiając się na rozwijaniu sieci Paczkomatów, których obecnie mamy w Polsce około 18 tysięcy. Kiedy okazało się, że klienci coraz częściej wybierają w opcjach dostawy obiór w automatach, w miejsce dostaw kurierem, mogliśmy zacząć obserwować istny wysyp podobnych maszyn od Allegro, Orlen, AliExpress, Poczty Polskiej i teraz DHL.

Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel:

Klienci oczekują od firm kurierskich pełnej swobody i elastyczności w obszarze doręczeń przesyłek. Coraz częściej decydują się na dostawy w systemie out of home, dzięki czemu swoje zakupy mogą odbierać w najbardziej dogodnym dla siebie czasie i miejscu. W odpowiedzi na te potrzeby regularnie rozwijamy sieć naszych Punktów Obsługi Paczek, a teraz dodatkowo rozszerzamy ofertę DHL o automaty paczkowe. Te działania to także kolejny, ważny krok naszej firmy w stronę zrównoważonego rozwoju. Dostawy do sieci DHL POP oraz automatów paczkowych znacznie przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2.