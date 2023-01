Masz Allegro Smart!? Z usługi skorzystasz teraz na Allegro Lokalnie - i to bez dodatkowych kosztów

Uruchomienie nowego serwisu Allegro Lokalnie zapowiadaliśmy w połowie sierpnia 2019 r. Kilka miesięcy później strona oficjalnie ruszyła i od ponad trzech lat można już korzystać z ogłoszeń lokalnych w ramach osobnego portalu skupiającego całą uwagę na osobach prywatnych chcących wystawić na sprzedaż najczęściej rzeczy używane. W tym roku firma poinformowała o uruchomieniu promocji, w której użytkownicy usługi Smart! na tradycyjnym Allegro mogą skorzystać z darmowych dostaw także na Allegro Lokalnie. Również sprzedający mogli skorzystać z tej promocji - wystawiane przez nich przedmioty i ogłoszenia oznaczone zostaną ikoną Smart!.

A to oznacza możliwość wysłania 6 przesyłek z darmową dostawą Smart! kwartalnie. Promocja ta trwała zaledwie dwa miesiące, ale cieszyła się sporą popularnością. Nie dziwi więc, że Allegro w nowym roku udostępnia usługę na dużo szerszą skalę. Teraz na Allegro Lokalnie z darmowej dostawy do Paczkomatów można skorzystać do końca 2023 roku - pod warunkiem, że korzystacie z Allegro Smart! lub Smart! na Start.

Allegro Smart! na Allegro Lokalnie już dostępne

Warto też przypomnieć czym jest Allegro Smart! i Smart! na Start. To usługa dająca dostęp do nielimitowanej liczby bezpłatnych wysyłek realizowanych do automatów Allegro One Box, Paczkomatów i punktów odbioru oraz z wykorzystaniem listów poleconych i kurierów na terenie całej Polski. To także bezpłatne zwroty przesyłek dla wszystkich metod dostawy, raty 3 x 0 (RRSO 0%) w ramach płatności Allegro Pay i priorytetowa obsługa. Smart! to także Smart! okazje, dzięki którym można kupić produkty w obniżonych cenach lub uzyskać wcześniejszy dostęp do promocji. Darmowe przesyłki przysługują jeżeli łączna cena towarów od jednego sprzedającego wynosi minimum 45 zł w przypadku dostaw do Allegro One Box, Paczkomatów i punktów odbioru oraz 65 zł w przypadku kuriera. Usługa kosztuje 10,99 zł miesięcznie lub przy zakupie na cały rok 59,90 zł.

Można też skorzystać ze specjalnej promocji Smart! na Start. Jednorazowa aktywacja usługi za 0 zł pozwala skorzystać z 5 darmowych dostaw, do wykorzystania przez 3 miesiące.