Święta, święta i po świętach - za nami kilka dni wytchnienia, spotkań rodzinnych i obdarowywania nawzajem prezentami - bardziej lub mniej trafionymi. Jak co roku, te ostatnie trafiają do powtórnej sprzedaży.

Allegro udostępniło nam dziś garść informacji na temat tegorocznych zakupów prezentowych i zeszłorocznych danych, co do ich dalszego losu. Wynika z nich, że o ile przed świętami zaopatrujemy się w prezenty zarówno na Allegro, jak i Allegro Lokalnie, rok do roku nietrafione prezenty najczęściej wystawiane są później głównie na Allegro Lokalnie.

Generalnie trudno się temu dziwić, bo właśnie to miejsce przeznaczone jest do sprzedaży przez klientów indywidualnych, na głównej platformie Allegro sprzedają raczej już tylko firmy.

Rekord wartości sprzedaży w całej historii Allegro

Wróćmy więc jeszcze na chwilę do tego okresu przedświątecznego, bo okazuje się, że w tym roku padł rekord sprzedaży na tej największej platformie sprzedażowej w Polsce, i to liczony od początku jej powstania. Rekord ten padł w poniedziałek 12 grudnia, kiedy to nastąpił szczyt zamówień, który to potrwał aż do 18 grudnia. W tym czasie, średnio odwiedzało Allegro 720 osób na minutę.

Co najczęściej kupowaliśmy w tym roku na Allegro? Hitem w tegorocznej sprzedaży przed świętami został odkurzacz automatyczny i robot sprzątający, a cała kategoria małych AGD odnotowała największy wzrost sprzedaży rok do roku. Na dalszym miejscu pod względem sprzedaży zajęły konsole do gier: zestaw z konsolą Nintendo Switch i słuchawkami oraz Xbox Series X. Zestawienie TOP 5 zamknął zestaw Hot Wheels z parkingiem i klocki, czyli zabawki dla najmłodszych.



Jeśli chodzi o najpopularniejsze pory dnia, w których kupowaliśmy w tym roku prezenty, najchętniej wybierane były dwie godziny: około 11:00 i 21:00. Na wieczorną porę zostawialiśmy oferty z produktami dla dzieci, najczęściej były to zabawki zdalnie sterowane, zręcznościowe plastyczne i edukacyjne, jak i urządzenia VR. Popularnością cieszyły się też zabawki tradycyjne, czyli lalki, maskotki oraz kolejki i tory.

Nietrafione prezenty trafiają głównie na Allegro Lokalnie

Jak wspominałem już, na Allegro Lokalnie również zaopatrywaliśmy się w tym roku w prezenty, w dużo mniejszym zakresie niż na Allegro, ale jednak. Najczęściej były to produkty dziecięce - zabawki zręcznościowe, plastyczne i edukacyjne oraz sportowe - głównie sporty zimowe. W dalszej kolejności kupujący poszukiwali do zakupu kalendarze czy prezenty typu handmade.

Na Allegro Lokalnie mniej kupowaliśmy prezentów, ale jak pokazują dane z poprzednich lat, na tej platformie najczęściej wystawiamy te nietrafione, przynajmniej wskazuje na to zwiększona liczba ofert w ciągu dwóch tygodni po zeszłorocznych świętach w takich kategoriach jak m.in. ręczniki. Z kolei w przypadku produktów typu macierzyństwo, doniczki i akcesoria do ogrodu oraz puzzle, zaraz po świętach pojawiło się dwa razy więcej ofert niż standardowo. Wzrosty zanotowały też podkategorie dziecięce, m.in. zabawki, rolki i zabawkowe rowery.



To wystawiane przedmioty przez sprzedających, a jakie cieszyły się największą popularnością wśród samych kupujących? Wśród najczęściej wyszukiwanych ofert po świętach w zeszłym roku znalazły się produkty marki Apple, konsole do gier, gry, komputery, klocki Lego oraz monety i banknoty kolekcjonerskie, a także bombki.

Jak to będzie w tym roku, dowiemy się za dwa tygodnie, ale już od dziś Allegro zachęca do wystawiania prezentów, które nie przypadły nam do gustu na Allegro Lokalnie, gdzie w ramach promocji za każde wystawione 3 produkty sprzedający mogą otrzymać 10 Monet, uprawniających później do kupowania na Allegro o 10 zł taniej.

Promocja ta potrwa od dziś, czyli od 27 grudnia do 10 stycznia. Szczegóły tegorocznej akcji “Sprzedaj nietrafiony prezent” znajdziecie pod tym adresem.

Źródło: Allegro.