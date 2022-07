Raty PayU na Allegro już za kilka dni dostępne będą na wszystkich smartfonach!

Można się dwoić i troić, próbować czarować rzeczywistość, ale fakty są takie, że Allegro jest w Polsce królem zakupów online. Co więcej: absolutnie nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek mógł zagrozić ich pozycji. Amazon starał się to zrobić, ale z marnym skutkiem. Nie ten standard obsługi, nie ta wy...

Można się dwoić i troić, próbować czarować rzeczywistość, ale fakty są takie, że Allegro jest w Polsce królem zakupów online. Co więcej: absolutnie nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek mógł zagrozić ich pozycji. Amazon starał się to zrobić, ale z marnym skutkiem. Nie ten standard obsługi, nie ta wygoda, a często nawet... nie te ceny. eBay wcale w tym temacie nie jest lepszy. Owszem, obie platformy odniosły globalny sukces, ale eBay już drugi raz próbował "wejść" do Polski z wielkim szumem. Ale czy ktoś w ogóle zauważył restart platformy w Polsce? Szczerze wątpię. Kto tam zakupy robił, ten robi po dziś dzień. Kto nie robił, ten... no cóż, nie robi.

Tymczasem Allegro rozwija się w mgnieniu oka. Platforma podgląda swoich zagranicznych rywali i tworzy plany na ich wzór. Allegro Smart trudno nie postrzegać jako odpowiedzi na Amazon Prime. Z tą jednak różnicą, że na lokalnym poletku to drugie daje powody do radości głównie jako platforma VOD, niewiele więcej. Bo nawet pierwszy polski Prime Day był tak słaby, że szkoda sobie język strzępić. Na tle swoich zagranicznych braci, był po prostu niewypałem. Allegro doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji i konsekwentnie rozgrywa konkurentów. Zyskujemy na tym przede wszystkim my, klienci. Choć stałe podwyżki prowizji dla sprzedających regularnie ich zniechęcają, wciąż sprzedają tam, bo wiedzą, że to się im po prostu opłaca. Grzegorz przyjrzał się swemu czasu tematowi i mówi wprost, dlaczego Polacy kupują na Allegro, a nie w sklepach poszczególnych sprzedawców.

Dziś platforma wraca z usprawnieniami na urządzeniach mobilnych. Raty PayU nareszcie będą dostępne dla właścicieli smartfonów Apple!

Raty PayU w aplikacji Allegro już nie tylko na Androidzie

Już od najbliższej środy właściciele smartfonow z iOS na pokładzie będą mogli skorzystać z rat Allegro realizowanych za pośrednictwem PayU - informuje serwis Cashless. Dotychczas opcja ta dostępna była wyłącznie w przeglądarce oraz na Androidzie. Teraz, nareszcie, doczekają się jej także użytkownicy iPhone'ów. Trochę to trwało — i dla ludzi regularnie sięgających po tę opcję, jest to niewątpliwie fantastyczna wiadomość. Tym bardziej że nie jest żadną tajemnicą, że zakupy w sieci coraz częściej robimy nie na komputerach, a właśnie na smartfonach. Regularnie też robimy je po prostu w drodze, tam, gdzie nam wygodnie. Aplikacja platformy jest przemyślaną i dopracowaną, dlatego opuszczanie jej by skorzystać z rat wydaje się... po prostu mało atrakcyjnym rozwiązaniem.

Na szczęście od dawna wszyscy mogą korzystać z Allegro Pay, czyli systemu odroczonych płatności w serwisie — z opcją rozłożenia na raty. Debiutująca w ubiegłym roku opcja cieszy się ogromną popularnością — i wcale mnie to nie dziwi. Wygoda z nią związana sprawia, że... trudno jej nie polubić!