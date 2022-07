W Polsce już jest całe mnóstwo sklepów internetowych - a liczba ta stale rośnie, i to w ogromnym tempie

Na ten moment w Polsce jest zarejestrowanych ponad 54 tysiące e-sklepów, a średnio w ciągu miesiąca przybywa około 350 nowych. Według analizy KRS przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet, w sumie ponad 250 tysięcy firm zarejestrowanych w Polsce prowadzi sprzedaż przez internet. Najbardziej rozwijającą się grupą pod względem zakupów online są - jak się okazuje - sklepy spożywcze.

Od początku bieżącego roku do końca ubiegłego miesiąca pojawiło się ponad 5 tysięcy nowych sklepów. W tym samym czasie wykreślonych zostało około 3 tysięcy sklepów, co oznacza, że w pół roku pojawiło się blisko 2 tysięcy e-sklepów. Eksperci z Dun & Bradstreet są przekonani, że jeszcze w tym roku ilość polskich e-sklepów przekroczy pułap 55 tysięcy. Badania wskazują również, że miesięcznie w Polsce rejestrowanych jest średnio 865 sklepów, a zamykających się - 525. To oznacza, że z każdym miesiącem przybywa około 350 e-sklepów - i idąc tym trendem, do końca 2022 roku powstanie jeszcze blisko 2100 sklepów internetowych.

Źródło: Depositphotos

Niestety, większość e-sklepów jest w złej sytuacji finansowej

Chociaż rynek E-Commerce stale rośnie, to okazuje się, że wcale nie jest tak kolorowo. Z 54 tysięcy firm zaledwie 8 procent może pochwalić się bardzo dobrą sytuacją finansową, a “dobrą” - 41 procent. 30 procent firm twierdzi jednak, że ich sytuacja finansowa jest zła, a aż 21 procent określa swoją sytuację jako bardzo złą.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w czerwcu wyniosła 15,6 procent. Najwyższy wzrost cen zaliczyło - bez zaskoczenia - paliwo, lecz na drugim miejscu była żywność i napoje. Według GUS, te towary podrożały o 14 procent. Rozwój tej dziedziny w sklepach internetowych nie powinien jednak zaskakiwać - jak wynika z raportu Gemius, zakupy spożywcze przez internet robi 35 procent osób, z czego ponad połowa z nich zaczęła dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat.

Źródło: OmniChannelNews

Stock Image from Depositphotos