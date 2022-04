Ten wywiad już zepsuł restart eBay w Polsce

Chcąc zrozumieć, co się dzieje, zagłębiłem się więc w wywiad z nową szefową eBay na EU (tytuł oficjalny jest tak kuriozalny, że go po prostu przetłumaczyłem na język ludzki). Z wywiadu dowiedziałem się… dosłownie nic poza tym, że sprzedaż dla Polskich użytkowników była wstrzymana.

Na pytanie, dlaczego ponownie wchodzą do Polski, nowa szefowa odpowiada, że chcą być na każdym rynku, a ich klienci się przemieszczają i są mobilni. To zupełnie tak jak klienci Amazona i każdej innej dużej platformy międzynarodowej prawda? No, ale zostawmy to.

Pytanie czy wyciągnęli lekcje i wiedzą co zrobili źle za pierwszym razem. I tutaj znowu sięgam do wywiadu i tym razem dowiaduję się, że Pani w tamtym czasie nad tym nie pracowała. Z konkretów pada tylko jeden

nie wyróżnialiśmy się znacząco przez dłuższy czas i stąd decyzja o wstrzymaniu działalności.

Jak w takim razie nowy eBay chce podbić polski rynek, na którym przypomnę mamy już Allegro i Amazona? Tego już się z wywiadu nie dowiedziałem. Mam wrażenie, że nie do końca wiedzą co chcą zrobić i gdzie był problem. Mówienie o nowych technologiach i przyprowadzeniu rozwiązań z innych rynków, buduje wrażenie jakby Polska była za jakąś kurtyną i kompletnie nie miała pojęcia, co dzieje się w międzynarodowym handlu. Taki ogólnik, to też duży ukłon dla konkurencji, która już wie, że eBay nie bardzo ma pojęcie jak się ponownie zabrać za nasz kraj.

Może więc mają strategię na odbicie klientów z rąk konkurencji? Jednak nie mają:

Mamy wiele programów, które możemy wdrożyć na lokalnym rynku. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, w jaki sposób wdrożymy je w Polsce. Jesteśmy podekscytowani, ponieważ mamy tutaj naprawdę dobrą bazę sprzedawców, będziemy w pierwszej kolejności pracować nad tym, aby pomóc im w rozwoju biznesu. Ich zdanie jest dla nas bardzo ważne

Ten wywiad, a właściwie te odpowiedzi są tak samo słabo przemyślane jak i pierwszy starty eBay. Niestety, budowanie takiego wrażenia przy restarcie nie wróży dobrze. Patrząc nawet przez pryzmat danych nieprecyzyjnych, widać jaka przepaść dzieli polski eBay od Allegro.

Jeśli chodzi o ruch na stronie jest to blisko 100 krotna różnica na rzecz Allegro. Mimo, iż są to dane Similiarweb (czyli obarczone błędami), to jednak ten serwis pokazuje pewne trendy i poziomy ruchu. Wiadomo, że im mniejszy serwis tym większy błąd. Natomiast skalę można dzięki niemu zrozumieć.

Ebay mówi, że ich mocną stroną jest asortyment i baza klientów. To na pewno są elementy warte doceniania w momencie gdyby wchodzili na rynek, na którym nie ma Allegro i Amazona. W przypadku Polski tak nie jest. Potrzeba jest więc czegoś więcej, co przekona miliony Polaków do spróbowania na nowo z eBay. W całym wywiadzie nie znalazłem nawet wzmianki o takim elemencie. Owszem, mogą nie odkrywać wszystkich kart na start, ale cokolwiek mogli zdradzić. Inaczej emocje związane z ich startem będą takie same jak z pojawieniem się kolejnego e-commerce w Polsce.

Sprawdziłem na szybko jak wygląda asortyment w eBay.pl na dziś. W jak mniemam popularnej kategorii jaką są telefony i akcesoria na pierwszej stronie dominują akcesoria do telefonów. Samych smartfonów znalazłem dosłownie 3 sztuki. Jak algorytm sortuje te produkty nie wiem.

Ten wywiad już zepsuł restart eBay w Polsce. Zawsze zastanawia mnie, dlaczego duże korporacje naciskają na wywiady z osobami, które nie mogą absolutnie nic konkretnego powiedzieć. Efekt końcowy takiego wywiadu jest taki, że nikt się niczego nie dowiaduje. Jest dużo tekstu i mało treści. Zostaje wrażenie straconego czasu na czytanie.

Ps. O tym jak przygotowany jest ten restart Ebay w PL świadczy chociażby fakt, że nie ma na platformie żadnego polskiego systemu płatności. Nie ma blika, nie ma rozwiązań pay by link z naszych banków. Możemy płacić kartą lub przez PayPal czy Gpay.