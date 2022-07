InPost wprowadza Appkomaty, czyli Paczkomaty przyszłości

Już od dłuższego czasu dzięki aplikacji InPost Mobile możemy odbierać i nadawać paczki w Paczkomatach bez podchodzenia do dużego wyświetlacza. Ostatnio z kolei pojawiła się opcja zwrotów paczek przy użyciu aplikacji mobilnej, mamy więc komplet i czas na nowy rodzaj Paczkomatów, które nazwano Appkomatami, z uwagi na pełną obsługę przy wykorzystaniu tylko naszego smartfona.

Swoją paczkę można szybko odebrać, nadać lub zwrócić zdalnie w Appkomacie – w każdym przypadku skrytkę otworzycie za pomocą jednego kliknięcia w apce InPost Mobile. Nie potrzeba wpisywać już kodów nadania ani numeru telefonu. Appkomat InPost to jeszcze bardziej zielone i eko friendly urządzenie! Brak dużego ekranu i mniejsza ilość komponentów z jakich jest zbudowany, pozwala znacznie zmniejszyć zużycie prądu podczas eksploatacji.

Appkomaty pozbawione są dużych wyświetlaczy, więc są bardziej ekologiczne i pozwalają zaoszczędzić więcej energii. Do otwarcia skrytek, czy to przy odbiorze, nadaniu czy zwrocie paczki, wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji mobilnej InPost Mobile. Nie ucierpiała więc łatwość obsługi Paczkomatów, a zyskały one na mniejszym zużyciu prądu.

Wraz z premierą nowych Paczkomatów z pewnością wzrośnie też popularność samej aplikacji mobilnej InPost Mobile (do pobrania za darmo z Google Play, App Store lub Huawei AppGallery). Jednocześnie nie oznacza to, że klienci bez aplikacji mobilnej nie skorzystają z Appkomatów, nadal będzie możliwość otwierania skrytek po zeskanowaniu kodów QR przy pomocy czytnika umieszczonego na automatach.

Więcej informacji o Appkomatach znajdziecie na dedykowanej stronie, wraz z filmikami instruktażowymi poświęconymi dostępnym sposobom odbierania, nadawania i zwracania paczek w nowym typie Paczkomatów InPostu.

Pierwsze Appkomaty pojawiły się już w Warszawie i Krakowie, kolejne będę uruchamiane w innych polskich miastach w najbliższym czasie.

Źródło: InPost.