Alert slider, czyli suwak do wyciszania telefonu, zniknie z OnePlus 10T

W tym roku OnePlus miał pokazać jedynie dwa flagowe urządzenia. Pierwszym był OnePlus 10 Pro, moje pierwsze wrażania z używania tego smartfonu możecie przeczytać tu.

Drugim będzie model 10T, o którym pisał Krzysztof Rojek. Dziś okazało się jednak, że do flagowej linii trochę mu brakuje. Na najnowszych renderach udostępnionych przez Steve H.McFly (@OnLeaks) widać różnice pomiędzy 10 Pro a 10T. Jedną z nich jest ekran, który w 10T będzie płaski. Drugą, najbardziej szokująca, jest brak slidera na bocznej krawędzi którym zmienia się profile dźwiękowe urządzenia. To bardzo wygodne, wręcz uzależniające rozwiązanie, które było znakiem rozpoznawczym OnePlus. Po zeszłorocznych zmianach w koncepcji prowadzenia firmy i rozszerzeniu portfolio miały je również smartfony ze średniej półki, np. OnePlus Nord 2.

Niestety ten rok to dla OnePlus oszczędności. Firma pokazała tylko jeden flagowy model – 10 Pro, w zeszłym były to 9 i 9 Pro. A teraz 10T zostanie pozbawiony charakterystycznej funkcji.

Na szczęście reszta specyfikacji 10T wygląda dobrze. Urządzenia ma pracować na poprawionym Snapdragonie 8+ Gen 1. Ekran OLED będzie miał przekątną 6.7 cala ale jego rozdzielczość spadnie z QHD+ do FHD+. Wzrosnąć ma za to moc ładowania – z 80 do 150W, bateria ma mieć pojemność 4.800 mAh. Zestaw kamer będzie uboższy, z tyłu będą tylko oczka główne 50MP z OIS oraz 16MP szeroki kąt, ale bez obiektywu Tele.

Będą dostępne dwa kolory – czarny i zielony. Premiera telefonu spodziewana jest w sierpniu.