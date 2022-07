Akt o rynkach cyfrowych to podwaliny pod równe warunki działania w sektorze cyfrowym. Przepisy w jasny i wyraźny sposób określają prawa i zasady, z którymi będą musiały zmierzyć duże platformy internetowe. Będą oni tzw. strażnikami dostępu, działającymi w taki sposób, by nie nadużywać swojej pozycji w stosunku do mniejszych podmiotów. Unia chce, by regulacja rynku cyfrowego na szczeblu europejskich przełożyła się na konkurencyjne i, przede wszystkim, uczciwe środowisko umożliwiające wszystkim firmom i konsumentom czerpanie korzyści z niego wynikających.

Źródło: Depositphotos

Na temat Aktu pisaliśmy wielokrotnie - również w kontekście strażników dostępu. Firmy, które będą należały do tego grona będą zobowiązane m.in. do:

zapewnienia, aby rezygnacja z subskrypcji podstawowych usług platformowych była równie łatwa jak sama subskrypcja

sprawienia, że interoperacyjność podstawowych funkcji usług komunikacji natychmiastowej, tj. umożliwić użytkownikom wymianę wiadomości tekstowych, głosowych lub plików między różnymi komunikatorami

oddania użytkownikom biznesowym dostępu do ich danych na temat wyników działań marketingowych lub reklamowych na platformie

informowani Komisji Europejskiej o przeprowadzanych przez siebie fuzjach i przejęciach

Firmy, które zostaną uznane za strażników nie będą mogły:

plasować swoich usług i produktów na korzystniejszych zasadach niż podobne usługi i produkty oferowane przez inne podmioty rynkowe (faworyzować własnych produktów lub usług)

preinstalować pewnych aplikacji lub oprogramowania ani uniemożliwiać użytkownikom łatwego odinstalowania tych aplikacji lub oprogramowania

wymagać domyślnego instalowania najczęściej stosowanego oprogramowania (np. przeglądarek internetowych) przy instalacji systemu operacyjnego

uniemożliwiać sprzedawcom aplikacji korzystania z zewnętrznych platform płatniczych

ponownie wykorzystywać danych osobowych zgromadzonych w trakcie świadczenia danej usługi do celów świadczenia innej usługi

W przypadku naruszenia nowych przepisów, na firmy może być nałożona grzywna w wysokości 10% światowych obrotów. W przypadku ponownego złamania przepisów kwota ta wzrasta do 20%. Jeśli nowe zasady będą łamane nagminnie, Komisja Europejska będzie mogła uruchomić specjalne postępowanie, które może zakończyć się dotkliwszymi karami.

Rynek cyfrowy w Unii Europejskiej czekają zmiany

Źródło: Depositphotos

Choć przepisy wejdą w życie dopiero za pół roku, już teraz widać pierwsze ruchy ze strony największych graczy rynku cyfrowego. Kilka dni temu firma Google ogłosiła coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe. Użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą mieli możliwość korzystania z zewnętrznych metod płatności w aplikacjach pobieranych ze sklepu Google Play.

W ramach naszych starań o przestrzeganie tych nowych przepisów ogłaszamy nowy program wspierający alternatywne rozwiązania rozliczeniowe dla użytkowników z EOG. Dzięki temu twórcy aplikacji niebędących grami będą mogli zaoferować swoim użytkownikom w EOG alternatywę dla systemu rozliczeniowego Google Play przy płaceniu za treści i usługi cyfrowe.

Na podobny krok będzie musiało zdecydować się Apple, które już teraz uległo presji Holandii i Korei Południowej. O ile w pierwszym kraju zewnętrzne płatności dotyczą wyłącznie aplikacji randkowych pobieranych z App Store, tak w przypadku Korei proces ten dotyczy wszystkich apek i gier pochodzących ze sklepu. Zmiany w pojedynczych państwach pozwolą jednak na szybkie wdrożenie nowych procesów płatności na całym obszarze UE. Kiedy? Oby jak najszybciej.

Choć zmiany te z perspektywy użytkownika końcowego wydają się słuszne, twórcy aplikacji nie unikną płacenia "za obsługę". Zarówno Apple, jak i Google pobierają od każdej sprzedaży prowizję. Przy płatnościach zewnętrznych też będzie ona obowiązywała - jednak zostanie pomniejszona. W przypadku Google Play mowa jest o 3 procentach (12% z 15%, 27% z 30% opłat za obsługę). Za płatności poza App Store pobierana będzie opłata w wysokości 26% (obniżenie z 30%).

DMA i DSA. Nowe prawa mają zadbać o uczciwą konkurencję na rynkach cyfrowych

Zatwierdzony przez Radę Europy Akt o Rynkach Cyfrowych (DMA) oznacza, że jego przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach. Na zaakceptowanie czeka teraz Akt o Usługach Cyfrowych (DSA). Wstępne porozumienie w jego sprawie osiągnięto 23 kwietnia 2022 r. Parlament Europejski przyjął go 5 lipca, a ostatecznie zostanie zatwierdzony przez Radę we wrześniu 2022 r.

Obrazek wyróżniający: Unsplash