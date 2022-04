W środę 20 kwietnia Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła stanowisko w sprawie znowelizowanej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych stosunkiem 43 głosów za i 2 głosów przeciw. Dyrektywa ta jest częścią szerszej inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju produktów. Dotyczy to w szczególności elektroniki użytkowej, która trafia na rynek europejski. Zmiany te mają przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych (e-odpady).

Sprawą zajmie się teraz cały Parlament. Jeśli zatwierdzi projekt stanowiska negocjacyjnego na majowej sesji plenarnej, posłowie będą gotowi do rozpoczęcia rozmów z rządami krajów europejskich na temat ostatecznego kształtu przepisów. Czy możliwe jest więc wprowadzenie nowych przepisów jeszcze w tym roku? Nie jest to wykluczone.

A jakie propozycje ma Komisja Europejska? Przypomnijmy:

Zharmonizowany port ładowania urządzeń elektronicznych: Wspólnym portem będzie USB-C. Dzięki temu konsumenci będą mogli ładować swoje urządzenia tą samą ładowarką USB-C, niezależnie od marki urządzenia.

Zharmonizowana technologia szybkiego ładowania pomoże zapobiec nieuzasadnionemu ograniczaniu prędkości ładowania przez różnych producentów. Zapewni taką samą prędkość ładowania przy użyciu dowolnej kompatybilnej ładowarki do urządzenia.

Rozdzielenie sprzedaży ładowarki od sprzedaży urządzenia elektronicznego: Konsumenci będą mogli kupić nowe urządzenie elektroniczne bez nowej ładowarki. Ograniczy to liczbę kupowanych niepotrzebnych lub niewykorzystywanych ładowarek. Szacuje się, że ograniczenie produkcji i utylizacji nowych ładowarek zmniejszy ilość odpadów elektronicznych o prawie tysiąc ton rocznie.

Lepsze informowanie konsumentów: Producenci będą musieli dostarczać odpowiednie informacje o wydajności ładowania, w tym informacje o mocy wymaganej przez urządzenie i ewentualnym obsługiwaniu szybkiego ładowania. Ułatwi to konsumentom sprawdzenie, czy posiadane przez nich ładowarki spełniają wymagania nowego urządzenia lub pomoże im wybrać kompatybilną ładowarkę. W połączeniu z innymi środkami pomogłoby to konsumentom ograniczyć liczbę kupowanych nowych ładowarek i zaoszczędzić rocznie 250 mln euro wydawanych na zakup zbędnych ładowarek.

USB-C standardem w Unii jeszcze w tym roku

Europoseł sprawozdawca Alex Agius Saliba z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim tłumaczy konieczność szybkiego wprowadzenia zmian:

Pół miliarda ładowarek do urządzeń elektronicznych, które trafia do Europy każdego roku generuje od 11 do 13 tysięcy ton e-odpadów. Jedna ładowarka dla smartfona, która posłuży do ładowania innych urządzeń przyniesie korzyści każdemu. Wspomoże środowisko, wzmocni rynek recyklingu i ponownego wykorzystania starej elektroniki. Zaoszczędzi pieniądze i zmniejszy niepotrzebne koszty i niedogodności zarówno dla firm, jak i konsumentów.

Saliba podkreśla również, że proponowane zmiany w prawie nie będą narzucały tylko jednej technologii. Jeśli producenci zaoferują lepsze rozwiązania do ładowania - te będą mile widziane. Plany zakładają, że jeden standard będzie stosowany do szerokiej gamy urządzeń elektronicznych. Dotyczy to czytników e-booków, laptopów, klawiatur, myszek komputerowych, słuchawek czy elektronicznych zabawek. Wszystkie mają mieć tylko jeden port ładowania, którym ma być USB-C. W przyszłości Komisja Europejska będzie przyglądać się ładowaniu bezprzewodowemu i zharmonizowanych systemów, które obowiązywałyby od 2026 r. (wcześniej była mowa o 2025 r.).

Stock Image from Depositphotos