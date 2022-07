Google Play zezwoli na zewnętrzne systemy płatności także w Europie, ale i tak zarobi

Przepychanki wydawców gier i aplikacji mobilnych z przedstawicielami największych sklepów z aplikacjami — Google Play i App Store — trwają w najlepsze od lat. Myślę że nie przesadzę ani trochę pisząc, że bezczelna akcja Epic Games sprzed blisko dwóch lat ruszyła lawinę, której konsekwencją są następujące po sobie zmiany i rewolucje. Pomagają im politycy z całego świata. Były już zmiany w Korei Południowej, były już zmiany w Holandii. A teraz nadszedł czas na większość Europy. Google ogłosiło dzisiaj, że użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA, European Economic Area) będą mogli dokonywać płatności korzystając z innych platform niż ich autorska. A wszystko to dlatego, by sprostać wymogom Ustawie o Rynkach Cyfrowych (Digital Markets Act).

Nadchodzi nowy porzątek. W Google Play zapłacimy systemami płatności spoza Google!

W ramach naszych starań o przestrzeganie tych nowych przepisów ogłaszamy nowy program wspierający alternatywne rozwiązania rozliczeniowe dla użytkowników z EOG. Dzięki temu twórcy aplikacji niebędących grami będą mogli zaoferować swoim użytkownikom w EOG alternatywę dla systemu rozliczeniowego Google Play przy płaceniu za treści i usługi cyfrowe.

— czytamy w oficjalnym ogłoszeniu. Twórcy którzy zdecydują się skorzystać z alternatywnego systemu płatności, będą musieli sprostać wymaganiom związanym z ochroną bezpieczeństwa użytkowników, które ustalać będzie samo Google. Zewnętrzne płatności nie oznaczają, że internetowy gigant nie będzie miał żadnych korzyści. Jak sami piszą — wciąż będą pobierać swój procent by móc rozwijać Androida i sklep Play. Od każdej transakcji z użyciem zewnętrznych systemów twórcy aplikacji będą płacić o 3% mniej "Google Taxu". Na ten moment 99% twórców kwalifikuje się do stawek 15% — to korzystając z zewnętrznych systemów płatności będą musieli płacić Google 12%. Co istotne — wszystkie te zmiany dotyczyć będą wyłącznie aplikacji, nie gier wideo. Te wciąż w całości będą musiały przechodzić przez płatności Google. Zmiany wchodzą w życie już teraz.