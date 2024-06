Apple zgłosiło zaskakujący patent. Chodzi o słuchawki AirPods z wyświetlaczem

AirPods, chociaż są naprawdę dobrymi, porządnymi i estetycznymi słuchawkami, to w żadnym wypadku nie są ekscentryczne i niewiele może nas w tej kwestii zaskoczyć — daleko im do takich propozycji jak Nothing Ear (stick) czy Huawei FreeClip. Cóż, wygląda na to, że wkrótce może się to zmienić. Do tej pory case, w którym trzymamy słuchawki AirPods, był dość zwyczajny; ale trzeba przyznać, że ewoluował z każdą wersją. W końcu od zwykłego pudełeczka z wejściem Lightning, doszliśmy do etui z możliwością ładowania bezprzewodowego, wbudowanym głośnikiem, wejściem USB-C czy dokładną lokalizacją w aplikacji Znajdź.

fot. Kamil Świtalski

W patencie zgłoszonym przez Apple możemy zobaczyć, że gigant z Cupertino planuje stworzyć słuchawki, których etui ładujące będzie bardzo przypominało iPoda nano. Case z ekranem dotykowym został pierwszy raz zgłoszony przez Apple w 2022 roku, ale teraz został zaktualizowany — wygląda więc na to, że pomysł ten cały czas siedzi w głowie firmie z nadgryzionym jabłkiem w logo. I całość naprawdę przypomina rewolucyjne odtwarzacze muzyki, które były drugim wielkim dziełem Steve’a Jobsa po komputerach Mac.

fot. Kamil Świtalski

AirPods jak iPod nano. Co Wy na to?

Zgodnie z informacjami, które znajdziemy w zgłoszonym przez Apple patencie, dotykowy wyświetlacz wbudowany w etui AirPods miałby służyć do zarządzania tym, co aktualnie odtwarzamy, aktywacji i interakcji z Siri, odbierania i odpowiadania na wiadomości iMessage, sprawdzenia prognozy pogody, słuchania audiobooków i wiele więcej. Ma to więc działać podobnie do tego, co oferuje chociażby Apple Watch — i trzeba przyznać, że to dość ciekawy pomysł jak na dodatek do słuchawek.

Źródło: PPUBS

Nie da się również ukryć, że patent wskazuje na design do złudzenia przypominający iPoda nano 6. generacji. Firma z Cupertino lubi regularnie nawiązywać do swoich kultowych produktów, a w końcu na ostatniej konferencji, gdzie zobaczyliśmy nowe iPady, na scenie został wspomniany właśnie iPod. Wygląda na to, że przypadki nie istnieją.

Źródło: Apple Wiki Fandom

Źródło: PPUBS

Grafika wyróżniająca: Depositphotos