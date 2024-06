W erze cyfrowej polubiłem drukowanie!

Drukarka to jedno z tych akcesoriów, przed którymi broniłem się latami. Nie dlatego, że go nie potrzebowałem — wręcz przeciwnie. To jeden ze sprzętów, z których korzystałbym na co dzień. Mając jednak w pamięci stare drukarki, byłem przerażony szeroko pojętą niewygodą oraz kosztami eksploatacji. Sporo się od tego czasu zmieniło. Zmieniły się także moje potrzeby – i drukowanie zdjęć na fotograficznym papierze brzmiało jak coś, z czego faktycznie będę korzystał na co dzień. I rzeczywiście – regularne wizyty u fotografów to dla mnie przeszłość, a wszystko za sprawą uniwersalnego urządzenia Canon PIXMA G3470, które poza tym… zakończyło moje problemy z kurierami. Bo nawet jeśli ci nie mają ze sobą listów przewozowych, można to w mig nadrobić!

Wyjątkowe pamiątki dla siebie i dla najbliższych - dlatego warto mieć drukarkę

Wielu z nas każdego dnia wykonuje dziesiątki, a może nawet setki, zdjęć. Te cyfrowe fotografie najczęściej trafiają do pokaźnej biblioteki w chmurze i… często o nich zapominamy. Dlatego sam jakiś czas temu powróciłem do regularnego drukowania pamiątkowych fotografii – zarówno tych cyfrowych, jak i powracających do łask analogów. Okazuje się bowiem, że to właśnie te wydrukowane zdjęcia nabierają na znaczeniu: lądują w ozdobnych ramkach i rodzinnych albumach. Nabierają mocy.

Każdorazowa wizyta w studiu fotograficznym okazuje się jednak, delikatnie mówiąc, mało wygodna. Dlatego postanowiłem sprawdzić, jak to jest drukować zdjęcia bez wychodzenia z domu. Tu i teraz, bez kompromisów jakościowych. I okazuje się, że sprawa jest wygodniejsza niż kiedykolwiek. Natomiast możliwość realizowania wydruku bezpośrednio z poziomu smartfona, gdzie wielu z nas gromadzi solidne biblioteki zdjęć, kompletnie zmienia zasady gry. Nie wspominając już o tym, że eksploatacja domowego sprzętu jest po prostu tańsza niż korzystanie z usług zewnętrznych firm.

Drukowanie zdjęć w domu z Canon PIXMA G3470

Nareszcie nie muszę czekać po kilka dni na odbiór odbitek. Bo tak właśnie do tej pory wyglądało dla mnie każdorazowe staranie się o wydruki pamiątkowych fotografii. Przy użyciu odpowiedniego papieru otrzymujemy efekt jak od fotografa — i to bez wychodzenia z domu! Dlaczego to takie pomocne? W moim przypadku to przede wszystkim rodzinne fotografie “tu i teraz”, które mogę kilka chwil po zrobieniu wręczyć najbliższym — ze szczególnym uwzględnieniem starszyzny. To właśnie ona lubi mieć takie pamiątki w wersji fizycznej! Poza tym, że idzie za tym wygoda – nie trzeba obawiać się żadnych strat jakości. Wydruki, co widać na załączonych obrazkach, są pełne szczegółów i odpowiednio nasyconych kolorów. W tej półce cenowej nie znajdziecie lepszego urządzenia, które zaoferuje równie wysoką jakość przy ekspresowym wydruku odbitek 10x15 w raptem… 45 sekund! Co ważne: użytkownicy mają ogrom opcji do wyboru, w tym również pożądany wydruk fotografii bez obramowania.

Zdjęcia to nie wszystko. Kurierzy nareszcie przestali mnie nienawidzić

Przez wiele lat wzbraniałem się przed drukarką, co przy moim trybie pracy rodziło sporo problemów. Na co dzień obcuję z kurierami którzy zarówno dostarczają, jak i odbierając paczki. I mimo moich regularnych próśb o to, by zawsze mieli przy sobie list przewozowy — różnie z tym bywało. Teraz nareszcie problem ten odszedł w zapomnienie. Lwia część naszych współpracowników doskonale wie, że bez listu przewozowego nie ma u mnie czego szukać. Ten problem z drukarką nareszcie przestał istnieć, bo mimo, że w ostatnich miesiącach kilka razy doszło do sytuacji, w której pracownik firmy kurierskiej zjawił się bez listu przewozowego... i tak udało się sfinalizować oddanie sprzętu!

Jeśli chodzi o wydruki dokumentów, bardzo doceniłem szybkość pracy tego sprzętu. Gdy drukujemy czarno-białe dokumenty jest to aż 11 obr./minutę, a w kolorze – 6 obr./minutę. Co może też okazać się istotne dla efektywnego działania domowego biura, mamy tutaj bardzo dużą tacę na kartki. Ta jest w stanie pomieścić do 100 arkuszy. W połączeniu z dużą szybkością działania zapewnia to wysoką efektywność także w przypadku nawet bardzo intensywnego użytkowania urządzenia!

Warto mieć na uwadze, że Canon PIXMA G3470 to nie tylko opcja drukowania — ale także skanowania. Tym samym to stosunkowo niewielkie urządzenie może także działać jak kopiarka, w której bezpośrednio kopiujemy rozmaite dokumenty. Sam, nie ukrywam, nie mam zbyt wielu okazji do korzystania z takich opcji — ale prawdopodobnie wszyscy właściciele małych i średnich biznesów to docenią. Nie wspominając już o uczniach i studentach, którzy na co dzień kopiują w ten sposób rozmaite notatki. Ja z kolei mogę sprawnie podpisywać umowy o poufności, które regularnie pojawiają się w życiu redakcji bez konieczności odwiedzin lokalnego punktu ksero!

To wydajne i wszechstronne urządzenie, które dodatkowo jest tanie w eksploatacji

Dla wielu poszukujących nowych drukarek kluczową rolę odgrywa koszt eksploatacji sprzętu. Wiadomo nie od dziś, że sprzęty te potrafią nie być specjalnie kosztowne — ale pojemniki z tuszem to zupełnie oddzielna historia. Wspomniane urządzenie jest częścią serii MegaTank. Co to oznacza w praktyce?

Otóż oferuje ono uzupełniane zbiorniki na tusz. A ten jest sprzedawany w wygodnych buteleczkach. W rezultacie każda osoba (niezależnie od umiejętności technicznych) w domowych warunkach i bez większego problemu może uzupełnić poszczególne kolory, gdy tych zacznie brakować. Co istotne, zadbano też tutaj o wysoką wydajność liczoną w tysiącach wydruków. Jedno uzupełnienie daje nam 6000 stron (7600 w trybie ekonomicznym) w czerni i nawet 7700 stron (8100 w trybie ekonomicznym) w kolorze.

Dodatkowo drukarka obsługuje różne rodzaje nośników, jak np.: magnetyczny papier fotograficzny, papier fotograficzny do wielokrotnego przyklejania, koperty, karty tekturowe, naprasowanki do ciemnych i jasnych tkanin. Kolejnym aspektem, za który wyjątkowo polubiłem Canon PIXMA G3470 jest banalnie prosta obsługa. Dzięki kilku intuicyjnym przyciskom i ekranowi LCD bardzo łatwo dotrzemy do opcji i ustawień, które nas interesują. Co więcej — aby idealnie wpasować się w każde wnętrze, producent przygotował trzy warianty kolorystyczne urządzenia: klasyczną biel i czerń oraz róż. Na tym jednak jeszcze nie koniec. Drukarka wspiera łączność WiFi, a co za tym idzie — możemy zręcznie ukryć ją tam, gdzie nam się tylko podoba. Tak długo, jak jesteśmy w zasięgu tej samej sieci, bez problemu "zlecimy" Canonowi kolejne zadania bez konieczności podpinania go kablem do komputera. Wszystko można załatwić zdalnie — zarówno za pośrednictwem oficjalnej aplikacji Canon Print, jak i popularnych usług pokroju Apple AirPrint!

Nawet jeżeli nie potrzebujesz drukarki na co dzień, ten model bez wątpienia docenisz

Od kiedy coraz więcej fotografuję i doceniam zdjęcia w formie fizycznej – znacznie bardziej cieszy mnie możliwość ekspresowego ich wydruku w wysokiej jakości bez potrzeby wychodzenia z domu. Wielofunkcyjne urządzenie Canon PIXMA G3470 pozwala w mig wydrukować na fotograficznym papierze pamiątki, które idealnie sprawdzą się zarówno w domowych albumach, jak i ramkach dekorujących przestrzeń, w której na co dzień przebywamy. Nie muszę chyba też dodawać, że to też znakomity prezent dla najbliższych. Ponadto wszelkie biurowe i firmowe zobowiązania stały się po prostu łatwe i wygodne w obsłudze. Etykiety, umowy o dochowaniu poufności i wszelkie dokumenty mogę wydrukować bez wychodzenia z domu. Nareszcie!

Jeżeli zatem, tak jak ja, nie mogliście się dotąd przekonać do drukarki - wszem i wobec informuję, że już można opuścić gardę. Takie sprzęty, jak Canon PIXMA G3470 udowadniają, że drukarka w domu może być niezawodna, bezproblemowa, wszechstronna i tania w utrzymaniu.

-

Wpis powstał przy współpracy z firmą Canon