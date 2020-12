Pierwsze informacje o AirPods Pro 2. Będą dwa rozmiary

Z racji na to, że Apple nie zalewa rynku masą produktów, każda premiera firmy przyciąga sporą uwagę. Sprawdza się to szczególnie, jeżeli mówimy o sprzętach audio, ponieważ dzięki zaledwie 3 modelom słuchawek Apple zgarnęło większość rynku słuchawek bezprzewodowych. Dlatego nei dziwi fakt, że dużo osób czeka, jak Apple usprawni wypuszczone przed ponad rokiem AirPods Pro. W tamtym momencie słuchawki te miały wszystko, co potrzebne, by podbić rynek – ANC, przyzwoity czas pracy na jednym ładowaniu, wbudowaną obsługę Siri, ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi i symulację dźwięku przestrzennego. Jak się okazuje, firma pracuje już nad następcami dla oryginalnych AirPodsów Pro. Co w nich zobaczymy.

AirPods Pro 2 – pierwsze informacje

Przede wszystkim – według przecieków mamy pożegnać się z charakterystyczną konstrukcją, która zdefiniowała to, jak wygląda wiele współczesnych słuchawek bezprzewodowych. Nowa forma ma być bardziej zwarta, co od razu przywodzi na myśl Galaxy Buds Live. Oprócz tego, Apple pracuje nad nowym modułem SiP (System-in-Package). Zdjęcia tego, co znajdzie się w AirPods Pro 2 wyciekły niedawno do sieci.