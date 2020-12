Słuchawki za 349 zł z ANC. Można? Można! – recenzja realme Buds Air Pro

realme Buds Air Pro – ANC

Jednak jestem zdania, że w codziennym użytku Buds Air Pro jak najbardziej zadowolą one 99 proc. kupujących. Zwłaszcza, że mają jeden, świetnie działający moduł, czyli aktywną redukcję szumu. To, jak tutaj działa ANC mocno mnie zaskoczyło, ponieważ spodziewałem się, że za tę kwotę będzie ono tu tylko na papierze. Tymczasem jest, działa i to działa bardzo dobrze. Jeżeli je włączymy, spokojnie wyizolujemy się od szumu ulicy, domowego hałasu, a nawet bardzo (choć nie całkowicie) wyciszymy ludzką mowę z odległości 3-4 metrów. Jeżeli natomiast ustawimy słuchawki w tryb „transparent” nieco wzmocnią one dla nas sygnały z otoczenia tak, by skompensować tłumienie samych gumeczek. Innymi słowy – jeżeli ktoś szuka tanich słuchawek dokanałowych z dobrym ANC, to realme Buds Air są dla niego. W aplikacji możemy włączyć także tryb ogólny, który sprawi, że słuchawki nie będą stosowały żadnej korekcji.

realme Buds Air Pro – wygoda użytkowania

Finalną kwestią jest to, jak wygodnie realme Buds Air się używa. I tutaj musicie wziąć poprawkę, że mówi to osoba, która mimo wszystko wciąż woli przewodowe słuchawki. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zaznaczyć jest bateria – ta pozwala na 20h – 25h odtwarzania muzyki (akumulator w słuchawkach + w etui) i nie jest to jakaś porywająca wartość, ale nigdy nie zdarzyło mi się znaleźć w sytuacji, gdzie zarówno słuchawki jak i etui było rozładowane (aplikacja pozwala śledzić naładowanie zarówno etui, jak i lewej i prawej słuchawki). Oprócz tego warto tu zwrócić uwagę na latencję. Jeżeli nie używamy trybu gry – jest ona zauważalna zarówno w grach jak i filmach. Tryb gry nieco ją zmniejsza, ale na pewno nie eliminuje. Ogląda się jednak wtedy filmy i gra dużo wygodniej. Szkoda, że jest on również do wywołania tylko z poziomu aplikacji, bo to oznacza, że w przypadku używania słuchawek z Windowsem jesteśmy go pozbawieni. Jeżeli chodzi o kontrolki, to tych nigdy do końca się nie nauczyłem. Ze względu na małą powierzchnię słuchawek ciężko mi było wyegzekwować precyzyjne „puknięcia”, dlatego jedyne, co opanowałem naprawdę dobrze to „start/stop” (pojedyncze puknięcie) i zmiana sposobu redukcji hałasu (przytrzymanie). W podwójne i potrójne puknięcia po jakimś czasie przestałem się bawić. W aplikacji można też ustawić, by słuchawki potrafiły wywoływać asystenta głosowego, ale z racji na przydatność tychże w Polsce odnotowuje to tylko z kronikarskiego obowiązku.