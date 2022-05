Wygląda na to, że Apple rozwiązało problem dostaw z Chin w przypadku nadchodzących AirPods Pro 2 - niestety, nie rozwiązało problemu złącza Lightning.

AirPods Pro 2 nie będą produkowane w Chinach. Wszystko po to, by wyrobić się na premierę

Przez kolejną falę wirusa COVID-19 w Chinach, cały łańcuch dostaw boryka się z całą masą problemów. Niedawno informowaliśmy, że w związku z tą sytuacją, gigant z Cupertino planuje wcześniej ruszyć z produkcją iPhone’ów 14 - wszystko po to, by wyrobić się z dostawami na jesień tego roku.

Jak donosi zaufany informator w kwestii Apple, Ming-Chi Kuo, drugim najlepiej przygotowanym krajem do produkcji urządzeń Apple jest Wietnam - i to właśnie tam mają powstawać wszystkie słuchawki AirPods Pro 2, co ma całkowicie zapobiec problemom z dostawami. Warto zaznaczyć, że pierwsza wersja AirPods Pro była produkowana i w Chinach, i w Wietnamie - teraz jednak całość przejdzie na barki drugiego z państw.

Dostawy na czas? Check! Port USB-C? No, niestety nie

Niedawno informowaliśmy, że według wielu insiderów, Apple planuje zaimplementować złącze USB-C w iPhone’ach oraz słuchawkach AirPods. Decyzja Unii Europejskiej oraz ich obecność w MacBookach i iPadach sprawiają, że wydaje się to jedynym sensownym ruchem. Niedawno Kuo informował, że kalifornijska firma planuje wprowadzić USB typu C dopiero w przyszłym roku w iPhone’ach 15.

Okazuje się, że podobne założenie padło w przypadku AirPods. Chociaż druga seria Pro debiutuje w tym roku, to według Kuo nie doczeka się USB-C, a nadal będzie miała złącze Lightning. Mężczyzna podaje jednak, że zmiana złącza w iPhone’ach spowoduje wprowadzenie USB-C do pozostałych urządzeń firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo.

W kwestii ulepszeń samych słuchawek, nie ma zbyt wielu informacji. Wiadomo jedynie, że druga generacja ma ulepszyć i tak bardzo dobrą już technikę aktywnej redukcji szumów. Mówi się także o obsłudze Lossless Audio i nowych możliwościach śledzenia zdrowia i kondycji. Co więcej, pojawia się trochę plotek o tym, że design słuchawek się zmieni i będą przypominać Galaxy Buds, czyli będą pozbawione odstających elementów, które w tej chwili służą chociażby do pauzowania czy przewijania muzyki.

