Szefostwo Apple testowało gogle VR/AR. Kiedy premiera?

Jak informuje Mark Gurman z Bloomberga, premiera autorskich gogli VR/AR od Apple może zbliżać się wielkimi krokami. A to ze względu na fakt, że w ostatnim czasie miały one zostać zaprezentowane zarządowi firmy. Jak podaje serwis, powołując się na osoby wtajemniczone w sprawę, ale chcące zachować anonimowość, kierownictwo Apple Inc. w zeszłym tygodniu na spotkaniu zarządu miało szansę sprawdzić w działaniu wciąż niezapowiedziane gogle Rozszerzonej Rzeczywistości. A to ma oznaczać, że prace nad tym urządzeniem osiągnęły zaawansowany etap. Gurman sugeruje, że tego typu sytuacja zwiastować może rychłą premierę nowego sprzętu, która może mieć miejsce jeszcze w tym roku.

Gogle VR/AR od Apple coraz bliżej. Kiedy firma zdecyduje się na ich prezentację?

Jak przypomina Gurman, gogle łączące zarówno elementy świata wirtualnego i rozszerzonej rzeczywistości mają być pierwszą nową kategorią produktową w portfolio Apple od czasów prezentacji Apple Watch. A ta miała miejsce w 2015 r. Choć o samych goglach VR/AR wciąż niewiele wiadomo, Apple od dość dawna ma pracować nad swoją własną konkurencją dla sprzętów, które prezentuje m.in. Meta. Mark Zuckerberg mocno angażuje się w projekty związane z Metetaverse i kilkanaście dni temu zdradził nieco więcej na temat nowego sprzętu oferującego rozszerzoną rzeczywistość. Projekt Cambria, bo tak roboczo nazywają się nowe gogle, to ściśle strzeżona tajemnica Mety i w swoich materiałach pokazujących jej działanie, firma zdecydowała się na zamazanie samych gogli, by nie zdradzać zbyt wcześnie, jak wyglądają i w jakie czujniki zostały wyposażone.

Czy tego typu sprzęty zdadzą egzamin? Apple już nie raz pokazało, że zwiększyło zainteresowanie i pobudziło konkurencję do działania. I choć zarówno firma z Cupertino, jak i właściciele Facebooka mogą być na ten moment jedynymi, poważnymi, uczestnikami wyścigu AR, tak przyszłość może wyglądać zupełnie inaczej. Pod warunkiem, że sami użytkownicy zainteresują się tego typu rozwiązaniami - ja na ten moment nie jestem tym zainteresowany. Być może dlatego, że traktuję to jako ciekawostkę i wszystkie tego typu gadżety, po kilku godzinach testowania, odłożyłbym na półkę i do nich nie wracał.

rOS na WWDC? Apple może zaprezentować nowy system dla swoich gogli VR/AR

Kiedy Apple mogłoby zaprezentować swoje innowacyjne gogle VR/AR? Pierwszą możliwą okazją może okazać się tegoroczne WWDC, które odbędzie się za kilkanaście dni. Choć konferencja skupiać się będzie na rozwiązaniach software'owych, to bardzo dobry na zaprezentowanie sprzętu, który będzie działał na zupełnie nowym systemie o roboczej nazwie rOS. Ruch ten pozwoliłby deweloperom, twórcom oprogramowania i gier na zapoznanie się z systemem, jego działaniem i funkcjami, jakie będzie oferował w połączeniu z urządzeniem, które zakładać będziemy na głowę. WWDC, choć wciąż prowadzony w całości online, z pewnością przyciągnie uwagę wielu - to na konferencji zaprezentowany zostanie m.in. iOS 16. O systemie wiemy nieco więcej dzięki zaprezentowanym kilka dni temu nowym opcjom dostępności, które do użytkowników z niepełnosprawnościami trafi za kilka miesięcy.