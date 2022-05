Piekło zamarzło. Apple testuje iPhone'a z wejściem USB-C

Wiele mówiło się o tym, że już niebawem Apple przerwie wieloletni romans z portem Lightning i w końcu wprowadzi do iPhonów bardziej uniwersalne złącze typu C. Sam bardziej byłem skłonny uwierzyć, że Apple prędzej kompletnie pozbędzie się jakichkolwiek wejść i postawi na MagSafe, zamiast zastępować złącze, które towarzyszy urządzeniom z nagryzionym jabłkiem od 10 lat. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na to, że Apple ma zamiar się ugiąć.

iPhone z USB-C już w przyszłym roku?

Według informacji z raportu Bloomberga, Apple już niebawem zastąpi wysłużony port Lightning złączem USB-C. Nie ma jednak co liczyć na to, że zmiany wejdą w życie z premierą iPhona 14. Jak donosi Mark Gurman, USB-C pojawi się nie wcześniej niż w 2023 roku. Decyzja ta wisi nad Apple już od dłuższego czasu i wydaje się być naturalnym zjawiskiem po zaimplementowaniu USB-C w iPadach.

Źródło: Depositphotos

Nie bez znaczenia są także zbliżające się regulacje UE, która w ramach walki z elektrośmieciami chce ujednolicić standard złączy dla wszystkich urządzeń elektronicznych. Złącze C to także lepsze rozwiązanie pod kątem technicznym z uwagi na fakt szybszego przesyłania danych niż Lightning. Czy więc Apple przy okazji premiery iPhona 15 zafunduje nam małą rewolucję? Coraz więcej informacji wskazuje, że scenariusz ten może okazać się prawdą.

