Nowy głośnik Apple HomePod ma trafić już za kilka miesięcy. Będzie miał dedykowany ekran?

Głośnik HomePod pierwszej generacji nie podbił serc użytkowników. Czy uda się to nowej wersji, która rzekomo jeszcze tej zimy ma trafić do oferty Apple?

O ile rynek słuchawek bezprzewodowych Apple rozkochało w swoich produktach z dnia na dzień, o tyle z głośnikami... nie odnieśli równie spektakularnego sukcesu. Pierwsze HomePod większość potraktowała jako ciekawostkę, ale sprzedawał się tak marnie, że dłuższy czas temu gigant z Cupertino wycofał go z oferty. Dużo lepiej poszło HomePod Mini, tańszemu i mniejszemu wariantowi urządzenia. Gigant z Cupertino ubiegłej jesieni wprowadził do sprzedaży nawet cały wariant nowych kolorów urządzeń. A teraz Ming-Chi Kuo twierdzi, że wkrótce mielibyśmy zobaczyć nową wersję głośnika.

Nowy HomePod miałby wzbogacić portfolio Apple jeszcze tej zimy

Jak to jest z wróżeniem z fusów analityków rynku - wszyscy wiemy. Raz idzie im lepiej, raz gorzej, dlatego nie traktowałbym tego jeszcze w kategoriach pewnych zapowiedzi nowego sprzętu. Faktem jest, że HomePod Mini trafił do sprzedaży jesienią 2020 roku — i od tego czasu Apple nie czarowało nas nowymi głośnikami, co najwyżej innymi wariantami kolorystycznymi. Tym razem Kuo także nie przewiduje żadnych trzęsień ziemi i rewolucji w urządzeniu, ma być po prostu odświeżoną — i prawdopodobnie odrobinę podrasowaną — wersją wycofanego ze sprzedaży większego wariantu głośnika Apple. Nie do końca jednak wiem, dlaczego tym razem magia urządzenia miałaby zadziałać — no chyba że firma sięgnie po ostateczny argument: cenę. Wówczas nie będzie żadnych przeszkód, by ich inteligentny głośnik w większym wariancie mógł podbić sercę publiczności.

Pierwszy głośnik Apple trafił do sprzedaży w 2018 roku. Od tego czasu krajobraz rynku, świadomość użytkowników — a przede wszystkim ich potrzeby — znacznie się zmieniły. Przybyło zarówno miłośników korzystania z usług asystentów głosowych, jak i użytkowników smart home. Dlatego w 2022 mogą być znacznie bardziej zainteresowani takim produktem niż jeszcze cztery lata temu. Tym bardziej, że od jakiegoś czasu krążą plotki, że nowy duży HomePod ma doczekać się także dedykowanego ekranu.