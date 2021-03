Żeby było uczciwie, każdy powinien mieć AdBlocka. A każda strona powinna wymagać jego wyłączenia

Dyskusja na temat reklam w internecie nie ustaje. Nie ma wpisu poruszającego ten temat, w którym nie starłyby się ze sobą opozycyjne strony, mające zupełnie inną koncepcję tego, czym jest „uczciwa reklama”, „odpowiednia liczba reklam na stronie”, a także – „nieinwazyjna forma reklamy”. To właśnie te, bardzo niesprecyzowane terminologie sprawiają, że dziś dyskusja na temat reklam, adblocka i płacenia za treści najczęściej utyka w martwym punkcie i nikt nie jest w stanie dojść do żadnej konkluzji. Właściciele stron chcą oczywiście monetyzować ruch na stronie (z czego przecież my, twórcy, żyjemy), ale jednocześnie większość z nas jest przeciwnikiem reklamozy – zalewu internetu reklamami i praktyk pokroju YouTube’owych reklam, które sprawiają, że korzystanie z witryny jest po prostu uciążliwe. Czy jest szansa, by rozwiązać te kwestie?

W internecie jak w piekarni

Zacznijmy od podstaw. Jeżeli ktoś tworzy treści, chce za nie zapłaty w taki czy inny sposób i ta zapłata mu się należy, jeżeli nie z pobudek prawnych, to, można powiedzieć – moralnych. Dobrze ujął to Krzysztof Stanowski i chociaż nie zgadzam się ze wszystkimi jego argumentami, to zdecydowanie jego materiał warto obejrzeć.

Jego porównanie jest dla mnie o tyle nietrafione, że w przypadku przyrównania wizyty w dowolnym serwisie do wizyty w pierkarni, w internecie płacimy (widzimy reklamy) zanim jeszcze zaczniemy „kupować” treść (czytać). Jest to więc sytuacja, w której wchodząc do piekarni najpierw musimy zapłacić z góry ustaloną przez właściciela kwotę, by przekonać się, że za drzwiami są być może dwa rodzaje bagietek i jeden stary chleb. Innymi słowy, możliwa jest sytuacja, że zapłaciliśmy jak za najlepszy razowy, a dostaniemy w zamian spleśniałą kajzerkę. Jednak nie mamy możliwości zweryfikować tego przed „zakupem”. Dlatego właśnie AdBlock moim zdaniem jest wartościowym narzędziem. Pozwala sprawdzić, w których piekarniach dają najlepszy chleb i do nich chodzić, uiszczając właścicielowi żądaną przez niego sumę (wyłączając na nich AdBlocka).

Oczywiście – Adblock daje możliwość niepłacenia za produkt

Zgadzam się z p. Krzysztofem w jednym – każdy ma prawo żądać takiej opłaty za swój produkt, jaka mu się zamarzy. Wolny rynek, prawda? Jednak moim prywatnym zdaniem reklamy nie są najlepszym sposobem monetyzacji treści i moje serduszko raduje się za każdym razem, kiedy widzę, że dany portal/twórca idzie w inną stronę. Duży plus u mnie zawsze mają współprace komercyjne, różnego rodzaju merch czy ostatnio popularne nawet na polskiej scenie YouTube – segmenty sponsorowane. Co więcej, mam wrażenie, że popularność takich narzędzi jak Adblock (bądź innych form blokowania reklam) przyczynia się do wzmocnienia tego pozytywnego trendu.

Ale.

Nie można nikogo zmuszać do tego, by monetyzował swoje treści w określony sposób. Ktoś chce reklamy – będzie miał reklamy i nie można mu tego zabronić. I tu właśnie jest widoczny ten negatywny aspekt Adblocka – daje on bardzo łatwą możliwość zablokowania wszystkiego jak leci i nie płacenia nikomu. Pod topór lecą serwisy mające 50 reklam na stronę, jak i jedną. Sam fakt tego, że „skłania się tym samym właścicieli do zrezygnowania z tej formy monetyzacji” i tym samym czyni internet „lepszym miejscem” jest dla mnie raczej słabym argumentem.

Dlatego powstała kontrrewolucja – „proszę wyłącz AdBlocka”

Co robisz widząc plakietkę, która zasłania ci całą treść, a która mówi – „jeżeli wyłączysz AdBlocka, będziesz mógł przeczytać treść?”. Masz dwa wyjścia – albo faktycznie wyłączysz Adblocka dla tej witryny, albo odwrócisz się na pięcie i odejdziesz. Na początku nie lubiłem tej opcji, ponieważ było to dla mnie forsowanie tego, o czym napisałem wcześniej – najpierw płacisz, potem widzisz za co. Ale po dokładniejszym przemyśleniu uważam dziś, że jest to jedyny sposób na to, by faktycznie wyczyścić internet z natłoku reklamozy. Dlaczego?