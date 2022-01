Activision pozywa firmę odpowiedzialną za umożliwienie oszustw w grach

Kto gra online ten doskonale wie, jak bardzo najeżone potrafią być one wszelkiej maści oszustami. Gracze się denerwują, twórcy gier się irytują, a cziterzy... no cóż, śmieją się i wygrywają — przynajmniej tak długo, jak nie dostaną bana. Activision nie jest w ostatnich miesiącach ulubieńcem publiczności, ale jako firma mają najwyraźniej w świecie dość... i postanawiają działać. Pozywają EngineOwning, firmę reklamującą się jako dostawca cheatów do serii gier Call of Duty... i nie tylko.

Poprzez ten pozew Activision stara się położyć kres bezprawnemu postępowaniu organizacji, która dystrybuuje i sprzedaje w celach zarobkowych liczne złośliwe oprogramowanie zaprojektowane w celu umożliwienia zdobycia nieuczciwej przewagi konkurencyjnej (np. oszukiwania) w grach COD.

— informują przedstawiciele Activision. Myślę że każdy kto trafił na cziterów podczas rozgrywek wie, jak bardzo potrafią one napsuć krwi i sprawić, że najzwyczajniej w świecie odechciewa się takich zabaw. To zresztą jeden z powodów, dla których konsolowcy (a tam skala oszustw jest znacznie mniejsza, prawdopodobnie ze względu na to że jest o nie dużo trudniej) nie chcą dzielić plansz z PCtowcami. I chyba nikt specjalnie nie jest zdziwiony takim podejściem.

Activision od dawna aktywnie walczy z oszustami — rozdając bany na prawo i lewo. Ale zadanie to wcale nie należy do najłatwiejszych, bo nowych stale przybywa, a zabezpieczenia... no cóż, są stale łamane. Rozwiązaniem wielu problemów miał być nowy system: Ricochet. Activision chwaliło się bliskoma 50 tysiącami zablokowanych użytkowników:

Wygląda więc na to, że mimo wielu obaw po tym jak dowiedzieliśmy się że Ricochet wyciekł do sieci, system działa i korzystanie z niego przynosi skutki. Jestem bardzo ciekawy finału tej sprawy — chociaż nie mam złudzeń. Jak nie ci, to będą kolejni — a oszuści i tak będą sobie nieźle radzić.