Darmowe gry w Epic Games Store. Codziennie nowy tytuł do zgarnięcia!

Epic Games kontynuuje swoją coroczną tradycję wielkiego (i szybkiego) rozdawania gier. Codziennie do zgarnięcia nowy tytuł — dziś startuje, a przez kolejnych 15 dni możemy spodziewać się kolejnych perełek!

Epic Games słynie ze swojej rozrzutności. W sklepiku PCtowym twórców Fortnite'a regularnie serwowane są darmowe produkty, które można odklikać... i prawdopodobnie nigdy nie odpalić, jak to z wieloma grami kupowanymi na wyprzedażach bywa. Teraz firma startuje z zimowym rozdawnictwem — i przez najbliższych kilkanaście dni wszyscy posiadający konto w Epic Games Store będą mogli zgarnąć nowy tytuł za okrągłych zero złotych!

Piętnaście dni darmowych gier w Epic Games Store. Na pierwszy rzut — Shenmue III

Dzisiaj rozpoczęło się wielkie rozdawanie gier, które potrwa przez najbliższych piętnaście dni. W związku z tym każdy tytuł nie będzie czekał na nas kilku dni, a jedynie 24 godziny. Od 17 do 17 każdego dnia będziemy mogli odebrać nasz bożonarodzeniowy prezent od twórców platformy. Na pierwszy rzut — Shenmue III, kontynuacja uwielbianego hitu z Segi Dreamcast.

Wciel się w postać Ryo Hazukiego, 18-letniego adepta sztuk walki z Japonii, który za wszelką cenę chce pomścić śmierć ojca.

W trzeciej odsłonie legendarnej serii gier Shenmue, Ryo rozwiązuje zagadkę Lustra Feniksa – artefaktu poszukiwanego przez zabójcę jego ojca. Czeka go wędrówka przez niezwykle wiernie oddane, pełne urokliwych krajobrazów i tętniące życiem wiejskie regiony Chin.

Przygody Ryo powiodą go do miasteczek i górskich wiosek, gdzie będzie mógł kontynuować swoją naukę sztuk walki, spróbować szczęścia w hazardzie i zagrać w gry zręcznościowe. Podejmie się też różnych dorywczych prac, podążając jednocześnie tropem tych, którzy mogą znać prawdę o Lustrze Feniksa.

— czytamy w oficjalnym opisie na karcie produktu.

Warto się spieszyć, ale jednocześnie... być cierpliwym, bowiem po starcie promocji serwery sklepu najzwyczajniej w świecie nie wyrabiają. Nie mówię już nawet o pobraniu gry, ale najzwyczajniej w świecie jej dodaniu do naszego konta — to też potrafi sprawiać problemy. Jeżeli nie uda wam się od razu, spróbujcie za kilka godzin czy nawet jutro o poranku.