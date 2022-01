Amazon Prime Gaming w styczniu. Gry i dodatki w cenie abonamentu

Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca dodatki do gier, darmowe tytuły i dostęp do Twitch Prime. A co ciekawego pojawiło się w styczniu? Jest w co zagrać!

Prime Gaming oferuje dodatkowe zawartości w najpopularniejszych grach, darmowe tytuły do pobrania oraz bezpłatną miesięczną subskrypcję w serwisie Twitch. Wszystko w ramach jednego abonamentu Amazon Prime zawierającego darmowe dostawy, specjalne zniżki i dostęp do świetnego serwisu VOD z filmami, serialami, animacjami i dokumentami. Końcówka ubiegłego roku była naprawdę mocna. Wśród darmowych tytułów, które udostępniono w grudniu 2021 r. mogliście znaleźć m.in. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Frostpunk, Journey to the Savage Planet, Football Manager 2021, Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie w Rebel Without a Pulse, Tales of Monkey Island Complete Pack. Naprawdę mocna reprezentacja.

Amazon w Nowy Rok wchodzi z przytupem i styczniowe gry w ramach abonamentu Amazon Prime Gaming są równie dobre - jeśli nie lepsze. A co do końca miesiąca przypiszecie do swoich kont w Epic Games Store, Origin oraz w aplikacji Amazon Games?

STAR WARS Jedi: Fallen Order (Origin)

Total War: Warhammer (Epic Games Store)

World War Z: Aftermath (Epic Games Store)

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered (Amazon Games)

WRC 7 FIA World Rally Championship (Amazon Games)

Abandon Ship (Amazon Games)

Paper Beast - Folded Edition (Amazon Games)

In Other Waters (Amazon Games)

Two Point Hospital (Amazon Games)

Amazon Prime Gaming. Darmowe gry i dodatki do najpopularniejszych tytułów

Amazon Prime Gaming to także bonusy do gier free-to-play. Współpraca ze studiem Riot Games zaowocowała bonusami w grze League of Legends. To m.in. specjalna kapsuła Prime Gaming zawierająca ekstra punkty i wirtualną walutę do wydania w cyfrowym sklepiku w grze. Dla widzów e-sportowych zmagań w Mistrzostwach Świata League of Legends przygotowano specjalną emotkę. Nie zapomniano też o graczach mobilnej odsłony League of Legends: Wild Rift. Do listopada tego roku, co dwa tygodnie dla posiadaczy abonamentu Prime rozdawane będą przedmioty do wykorzystania w grze.

W tym miesiącu do odebrania są też bonusy m.in. do Valorant, New World, Fall Guys, Black Desert Mobile, Call of Duty Blac Ops Cold War i Warzone, Lords Mobile, Red Dead Online, Apex Legends, Destiny 2, Genshin Impact i wiele innych.

Wszystkie szczegóły na temat darmowych gier i dodatków do najpopularniejszych tytułów znajdziecie na stronach Amazon Prime Gaming.