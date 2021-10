Kilka dni temu oficjalne konto Call of Duty na Twitterze wystosowało specjalne oświadczenie skierowane do oszustów, którzy skutecznie zniechęcają do zabawy w tytułach multiplayer. Teraz twórcy serii przedstawiają nowy system Anti-Cheat, który ma położyć kres "cziterom".

Na przedstawienie nowego systemu Anti-Cheat nie trzeba było długo czekać. Twórcy prezentują wszechstronne narzędzia wspierane przez zespół profesjonalistów skupionych na walce z nieuczciwą grą. RICOCHET Anti-Cheat starać się będzie w 100 procentach wyeliminować przypadki uruchamiania aimbotów i innych rozwiązań pozwalających na oszukiwanie w Call of Duty. System obejmuje m.in. nowe narzędzia po stronie serwerów, które będą monitorowały poczynania graczy, procesy ułatwiające wykluczenie oszustów z gry oraz wprowadzanie aktualizacji zwiększających bezpieczeństwo kont.

Jednak RICOCHET Anti-Cheat to nie tylko ulepszenia serwerów, by stawiały opór przed oszustami. Twórcy wprowadzają dodatkowo sterownik trybu jądra, instalowany na komputerze wraz z Call of Duty, którego nie będzie się dało wyłączyć. Sprawdzać będzie oprogramowanie i aplikacje próbujące współdziałać i wpływać na uruchomioną grę. Dostarczy on zespołowi do spraw bezpieczeństwa dane umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa w Call of Duty. Sterownik jest opracowany wewnętrznie dla serii Call of Duty i jeszcze w tym roku zostanie udostępniony w CoD: Warzone. W przygotowaniu jest też wersja dla Call of Duty: Vanguard, jednak jego wprowadzenie odbędzie się w późniejszym terminie.

Sterownik jądra będzie dostępny wyłącznie na PC, ale z samego systemu RICOCHET Anti-Cheat skorzystać też mają gracze konsolowi grający międzyplatformowo z graczami pecetowymi.

RICOCHET Anti-Cheat. Walka z oszustami w nowym Call of Duty

Twórcy podkreślają, że nowy system anti-cheat będzie bezpieczny i nie będzie naruszał prywatności graczy:

Sterownik poziomu jądra RICOCHET Anti-Cheat działa tylko podczas gry w Call of Duty: Warzone na PC.

RICOCHET Anti-Cheat nie jest włączony na stałe.

System RICOCHET Anti-Cheat monitoruje oprogramowanie i aplikacje wchodzące w interakcję z Call of Duty: Warzone.

Po zamknięciu Call of Duty: Warzone sterownik się wyłącza.

Czy nowe zabezpieczenia się sprawdzą? Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Choć dotychczasowe narzędzia w pewnym stopniu zdawały swój egazmin, tak hakerzy i inni oszuści szybko znajdowali sposób, by je obejść. Wystarczy wspomnieć otwartą wersjeę beta Battlefield 2042, która odbyła się w zeszłym tygodniu. Zanim gracze zdążyli w pełni zapoznać się z nowymi mechanikami i mapami, zabezpieczenia Easy Anti-Cheat szybko poległy w walce z oszustami. Grę zalała masa ludzi, którzy nie potrafią prowadzić rozgrywki fair play, a w sieci pojawiły się oferty narzędzi omijających zabezpieczenia.