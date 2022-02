Oto najciekawsze gry które w najbliższym czasie trafią na Switcha. Nie będzie nudy!

Doskonale rozumiem narzekanie na wiele zagrywek Nintendo, na tamtejszy brak kontroli jakości i fakt, że gry działają tam... jak działają. Jeżeli jednak chodzi o samą bibliotekę tamtejszych tytułów — narzekań nie rozumiem ani trochę. Owszem, mają co innego niż konkurencja. Tak, nie podziała w płynnych 60 FPS z RayTracingiem. Ale mówienie że tamtejsze gry są przez to gorsze to czysta ignorancja — a line-up na najbliższe miesiące nie pozostawia złudzeń. Nawet jeżeli powracają tylko znane marki, to na nudę narzekać i tak nie będzie można.

Gry na Nintendo Switch w 2022 - podsumowanie Nintendo Direct

W sumie na wczorajszej konferencji pojawiło się kilkadziesiąt gier. Jeżeli jesteście zainteresowani wszystkim — to najlepiej będzie obejrzeć całą wirtualną konferencję, którą znajdziecie na oficjalnym kanale YouTube Nintendo. Poniżej zestaw najciekawszych, moim zdaniem, zapowiedzi, które wkrótce trafią na Switcha.

Xenoblade Chronicles 3

Seria jednych z najlepszych jRPG powróci już we wrześniu. Nic dodać, nic ująć - premiera już we wrześniu!

Klonoa: Phantasy Reverie Series

Dobre platformówki zawsze mają specjalne miejsce w moim sercu. Klonoa miała swoje lepsze i gorsze momenty w historii, ale mimo wszystko cieszę się, że dwie klasyczne gry w formie jednej kolekcji trafią na Switcha już w czerwcu!

Kirby and the Forgotten Land

Nintendo nie daje zapomnieć też o tym, że nowy Kirby nadlatuje! Premiera już 25 marca, a w międzyczasie giganci zapowiadają nową umiejętność: Mouthful Mode, która okaże się niezwykle pomocna przy eksploracji tamtejszego świata. Jak zawsze — nie mogę się doczekać, chociaż nie ukrywam że dwie ostatnie gry z Kirbym były dla mnie zawodem. Liczę, że tym razem projektanci odrobili pracę domową.

Nintendo Switch Sports

Wii Sports to było kompletne szaleństwo. Wierzę że główna w tym zasługa tego, że było dodawane DARMO do każdej konsoli, a tych sprzedały się miliony. Switch ma już swoją wspaniałą grę sportową - Ring Fit Adventures, dlatego ten powrót traktuję raczej w formie ciekawostki. Ale już 29 kwietnia Nintendo Switch Sports zaoferuje kilkadziesiąt konkurencji ze wsparciem kontrolerów ruchowych. Co istotne — tym razem nie zabraknie w grze sieciowego multiplayera!

Mario Strikers Battle League

A skoro mowa o powrotach znanych z Wii Marek — to 10 czerwca na Switcha powróci Mario Strikers: Battle League, czyli arcade'owy football pełen niesamowitych akcji nie z tego świata. Tym razem także ze wsparciem gry sieciowej, w której można będzie bawić się nawet z siedmioma znajomymi jednocześnie. Zapowiada się czyste szaleństwo.

Mario Kart 8 Deluxe - nadchodzi zestaw DLC

Prawdziwa bomba wczorajszego wieczoru: Mario Kart 8 Deluxe otrzyma zestaw DLC. I to naprawdę solidny, bo złoży się na niego aż 48 tras. Będą one dystrybuowane w paczkach, które trafiać będą do graczy stopniowo - debiut pierwszej z nich już w marcu, ostatnia zaś pojawi się dopiero z końcem przyszłego roku. Co istotne: posiadacze Nintendo Switch Expansion Pack otrzymają je w ramach abonamentu, pozostali będą musieli do tej przyjemności dopłaci kilkadziesiąt złotych. Ale patrząc jak świetnie ta gra sprawdza się od lat na imprezach nie mam wątpliwości, że warto.

Fire Emblem Warriors Three Hopes

Marka Fire Emblem przeżywa bardzo dobre chwile od czasu popularności na 3DSie. Twórcy więc kują żelazo póki gorące — i już 24 czerwca zaserwują kolejną odsłonę: Fire Emblem Warriors Three Hopes. Spin-off, który wygląda naprawdę apetycznie:

Splatoon 3

Jeszcze tego lata doczekamy się też nowej odsłony Splatoon. Chlapanie farbą na prawo i lewo potrafi być niezwykle emocjonujące, spędziłem przy grze dziesiątki godzin na Wii U. Druga odsłona na Switchu to było dla mnie po prostu więcej tego samego. I obawiam się powtórki z rozrywki, ale kto wie — może nowy tryb przewróci zabawę do góry nogami i przepadnę?

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Myślę że nie na taki powrót Chrono Crossa liczyli najwięksi fani po latach plotek, przecieków i ostatnich informacji dotyczących odświeżonej ścieżki dźwiękowej. No ale remaster pojawi się już w kwietniu - zaoferuje kilka usprawnień i wiele godzin doskonałej zabawy.

...a na tym jeszcze nie koniec

Jak wspomniałem wcześniej — lista zapowiedzianych nowości jest znacznie dłuższa. Myślę, że wypada choćby wspomnieć o remake'u pierwszego Front Mission, darmowych rozszerzeniach do Metroid Dread czy wielkim debiucie na małej konsolce uwielbianego No Man's Sky. Jedno jest pewne: nie będzie nudy!