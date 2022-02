Oto 9 generacja Pokemonów. Główne gry czeka rewolucja?

Pokemon to jedna z najmocniejszych marek na świecie. Doskonale radzi sobie nie tylko w grach wideo — ale też wszystkim dookoła. Pikachu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie postaci w popkulturze, karcianka TCG sprzedaje się jak świeże bułeczki, gadżetów każdego roku produkowane są tony... zaś wszystkie serie serialu i filmy przyciągają ogromne rzesze widzów. Dlatego nikogo już specjalnie nie dziwi też to, że to właśnie ta seria otrzymuje swoje własne konferencje. Wczorajszy Pokemon Day świętowano naprawdę hucznie - oficjalnie zapowiadając dziewiątą generację stworków: Pokemon Scarlet i Pokemon Violet. Ale nie tylko!

9 generacja Pokemon: Scarlet i Violet. Oto nowe startery

Nowa generacja gier Pokemon ma trafić w ręce graczy jeszcze tej jesieni — i patrząc na historię poprzednich premier, to prawdopodobnie możemy spodziewać się jej w okolicy listopada. Patrząc na pierwsze materiały z gier wszystko wskazuje na to, że faktycznie doniesienia jakoby Pokemon Legends Arceus był nowym rozdziałem w świecie gier kieszonkowych stworków. Bowiem mechanika gier dziewiątej generacji przywodzi na myśl właśnie takie podejście. Chociaż dość tajemniczo brzmią wszystkie informacje na temat niewidzialnych Pokemonów.

Podczas eventu dowiedzieliśmy się też co nieco na temat Pokemonów startowych, które przywitają nas w grze. Tradycyjnie możemy liczyć na typ trawiasty (Sprigatito), ognisty (Fuecoco) oraz wodny (Quaxly). Tym razem będą to jednak — kolejno — kot, krokodyl oraz kaczka. Jak wyglądają, możecie podejrzeć na poniższych grafikach:

Nowa generacja to największy news, ale na nim jeszcze nie koniec. Zapowiedziano także cały szereg aktualizacji dla dostępnych już gier