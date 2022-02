Spełnia się wasz najgorszy koszmar. Najlepiej sprzedającą się konsolą 2021 był Switch. A jakie gry sprzedawały się najlepiej?

Wiele wpisów dotyczących Nintendo Switch otrzymuje solidny pakiet pogardy w komentarzach. W pełni zgadzam się z tym, że jest wiele aspektów konsoli / podejścia do konsoli przez producenta, które warto byłoby poprawić. Nie zgadzam się jednak z tym, że ten sprzęt jest całkowicie bez sensu, nie ma na nim w co grać, a w ogóle to jest niczym więcej, jak tylko zabawką dla dzieci. I rekordowa sprzedaż urządzenia nie pozostawia złudzeń: nie jestem w tym odosobniony.

Nintendo Switch najlepiej sprzedającą się konsolą 2021 w wielu regionach

Na tle PlayStation 5 i Xbox Series X/S, Nintendo Switch jest fatalnie wykonany (choć trzeba przyznać, że Switch OLED trochę w temacie nadrabia), o mocy nie wspominając. Na hybrydową konsolkę twórcy mieli fajny pomysł, no ale jak to Nintendo — lubi zarabiać na urządzeniach od samego początku, do samego końca. Dlatego już na starcie wiele elementów było w nim "przestarzałych". Firma jednak nadrabia kreatywnymi grami i markami, których tak na dobrą sprawę nie wypuszcza nigdzie indziej. W ostatnich latach są od tej reguły wyjątki w postaci licencji na gry mobilne, ale te nijak nie mają się się do reprezentacji na konsolach Wielkiego N.

I jak się okazuje — taka strategia się najzwyczajniej w świecie opłaca. Bo Switch (z co najmniej kilku powodów, o czym za chwilę) prześcignął konkurencję i okazał się najbardziej rozchwytywaną konsolą 2021 roku w kilku regionach. Ani trochę mnie to nie dziwi, bo... mimo że mam zarówno PS5 jak i Xboxa Series X, to właśnie na tej niepozornej, by nie napisać też że także i niedołężnej, konsolce Nintendo w ubiegłym roku grałem najwięcej. Powód? To tam były najciekawsze premiery — i to w dużej mierze tytułów na wyłączność.

Ale jak informuje serwis GamesIndustry, mimo że porównując rok do roku — Switch sprzedał się gorzej niż w 2020, to udało mu się trafić na pierwsze miejsce w kategorii najlepiej sprzedających się konsol. Wierzę że sporo w tym jego uroku, a i nowe wcielenie z ekranem OLED prawdopodobnie solidnie podbiło statystyki — wierni fani marki chcieli lepszego sprzętu. Co ważne - w niektórych regionach Switcha ciężko jest dostać od samego początku, ale miewa on lepsze i gorsze okresy. Natomiast od czasu premiery nowych konsol Sony i Microsoftu — ich zakup potrafi być drogą przez mękę, jeżeli nie chce się przepłacać skalperom lub — jak w polskich sklepach — za zestaw niepotrzebnych nikomu do szczęścia dodatków. I prawdopodobnie gdyby dostępność urządzeń była na równi, sprawy nie wyglądałyby tak fajnie dla Nintendo. Chociażby dlatego, że ich sprzęt jest na rynku od kilku dobrych już lat, natomiast nowe konsole konkurencji są stosunkowo świeże i gracze czekają na łatwiejszą ich dostępność i/lub solidniejszą bibliotekę gier, dla których warto będzie je nareszcie kupić.

GSD udostępniło także listę najlepiej sprzedających się gier. Zaskoczeni?

Oprócz informacji o sprzedaży samych konsol, GSD w swoim raporcie opublikowało także informacje na temat najlepiej sprzedających się w Europie gier. Jak ze wszystkimi nieoficjalnymi raportami, tutaj też jest pewien haczyk. Poniższa lista to podsumowanie sprzedaży cyfrowej oraz fizycznych nośników, ALE! Nintendo nie dzieli się informacjami na temat cyfrowej sprzedaży wydawanych przez siebie produktów, dlatego nie jest wcale wykluczone, że przy pełnym obrazie gry Nintendo byłyby jeszcze wyżej. Niemniej poniższy zestaw może da do myślenia wszystkim wierzącym, że to Halo czy Uncharted sprzedają konsolę firmy A, albo konsolę firmy B ;).