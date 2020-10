Z innych ciekawych liczb PKO Bank Polski podaje, że klienci korzystający z IKO od samego początku jej powstania (2013 rok) logowali się do niej 2,6 miliarda razy, wykonując przy tym 544 miliony transakcji na łączną kwotę 152 miliardów złotych. Częstotliwość tych transakcji też robi wrażenie, aktualnie co sekundę odnotowywane są 3 płatności mobilne w internecie, co minutę – 216 przelewów, co godzinę – 138 tysięcy logowań, codziennie – 10,9 milionów tapnięć. Ponadto, w ciągu 3 miesięcy od uruchomienia Asystenta głosowego użytkownicy IKO przeprowadzili z nim 200 tys. rozmów i wykonali przelewy na 1,5 miliona złotych.

Źródło: PKO Bank Polski.