30 milionów smartfonów czeka na drugie życie. Sprawdźcie szuflady

Dziś Dzień Ziemi. Warto więc zajrzeć do szuflady i sprawdzić czy nie kryje się w niej jakiś stary smartfon. To źródło cennych metali szlachetnych, które można ponownie wykorzystać. Stary telefon może również znaleźć drugie życie.

Jak wynika z badań Digital Care, w Polsce, w każdym gospodarstwie domowym w szufladzie zalegają średnio dwa nieużywane smartfony. Daje to ok. 30 milionów sztuk w skali całego kraju. Sprzęty te, jak podkreślają specjaliści, to źródło cennych metali szlachetnych, które często są trudne w pozyskaniu. Dla przykładu. Z miliona smartfonów można odzyskać ok. 350 kg srebra i 34 kg złota. Surowce te można przeznaczyć m.in. na wytworzenie ok. 35 tys. srebrnych łańcuszków lub ok. 17 tys. złotych pierścionków. Materiały te mogą również powrócić do producentów, którzy ponownie wykorzystają je w produkcji nowych urządzeń. Jeśli smartfon jest sprawny, warto też zainteresować się ponownym przywróceniem go na rynek. Choć stary i z pozoru nieużywalny, może znaleźć użytkownika, który nie szuka najnowocześniejszych rozwiązań.

Nieużywany lub zepsuty telefon najlepiej oddać do specjalnego punktu lub przekazać firmom, zajmującym się odnawianiem smartfonów i ponownym wprowadzaniem ich na rynek. Takie działanie jest w pełni zgodne z ideą ekonomii cyrkularnej. Jak pokazują dane z prowadzonego wspólnie z T-Mobile programu odkupu urządzeń, ten trend będzie zyskiwał na znaczeniu, gdyż pozwala dać urządzeniom mobilnym drugie życie i wydłużyć ich cykl życia.

- wyjaśnia Tomasz Nowak, Head of Circular Economy w Digital Care

Nie tylko producenci telefonów oferują odnawiane urządzenia. Z podobną inicjatywą wychodzą sami operatorzy:

Uzupełnieniem naszej oferty fabrycznie nowych urządzeń są odnowione telefony. Widzimy rosnące zainteresowanie tą kategorią wśród wielu grup naszych klientów. Zarówno klientów indywidualnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i dużych korporacji. Klienci coraz częściej szukają ekologicznie odpowiedzialnych rozwiązań, które jednocześnie gwarantują korzystny stosunek jakości do ceny.

- tłumaczy Kuba Pancewicz, Dyrektor Zarządzania Terminalami i Łańcuchem Dostaw z T-Mobile Polska. Dodaj jednocześnie, że Rozszerzanie portfolio naszych produktów o odnowione telefony jest jednak przede wszystkim wyrazem realizacji naszej strategii biznesowej, opartej o cele ESG. Troska o planetę i zrównoważone podejście są jednymi z najważniejszych elementów.

A rynek odnawianych telefonów ma się całkiem dobrze, na co wskazuje m.in. raport firmy Counterpoint Research, który dziś opracował dla Was Mirek w tekście Rynek odnawianych smartfonów rośnie szybciej, niż nowych. Choć dla producentów smartfonów odnawiane egzemplarze mogą okazać się zgubne, pozyskiwanie części zamiennych ze zwracanych produktów to dobry sposób na ponowne ich wykorzystanie. Mogą zapewnić m.in. dużo tańsze naprawy pogwarancyjne. Nowa polityka Samsunga może okazać się strzałem w dziesiątkę - naprawy smartfonów koreańskiej firmy mogą być tańsze nawet o połowę.

Warto też zwrócić uwagę na aspekt ekologiczny. Do wyprodukowania nowego telefonu potrzeba ok. 44 kg kopalin, z których pozyskuje się ok. 130 gramów surowców mineralnych. Do odnowienia wystarczy od 4 do 10 kg. Podobnie w przypadku śladu węglowego. W przypadku odnawianego telefonu emisja CO2 wynosi 11 kg, a nowego 56 kg.

Dajcie znać w komentarzach jak to wygląda u Was. Trzymacie stare smartfony? A może je sprzedajecie, a pozyskane środki przeznaczacie na zakup nowego? Ja w szufladzie wciąż trzymam trzy telefony: iPhone'a 3G S, iPhone'a 4 i iPhone'a 6s. Są sprawne, nie ma z nimi większego problemu, ale raczej nowego nabywcy już nie znajdą - chyba, że pasjonata starych modeli smartfonów Apple.

