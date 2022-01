Firma sprzedająca używane iPhone'y to scam? Ja bym tak nie powiedział

Wiemy, że dokonujecie przemyślanych, mądrych zakupów. Polacy porównują oferty, zwłaszcza w internecie. Tacy klienci wybierają Swappie nie tylko ze względu na konkurencyjną cenę, ale też to, co ona zawiera: gwarancję, darmowy zwrot, akcesoria i obsługę posprzedażową. Nie jesteśmy jedynie pośrednikiem w sprzedaży, jak inne portale. My sprawdzamy, w razie potrzeby naprawiamy i bierzemy odpowiedzialność za każdy sprzedany iPhone.

- tak o wejściu Swappie do Polski mówił Sami Marttinen, prezes i współzałożyciel firmy. Grzegorz, w swoim tekście Sprawdzamy ceny odnowionych iPhone na Swappie i u naszych operatorów przyjrzał się cennikowi Swappie i trzeba przyznać, że wygląda on dość interesująco i konkurencyjnie na tle ofert odnawianych smartfonów od polskich operatorów.

iPhone ze Swappie to scam? Ja bym z takimi wnioskami się wstrzymał

Temat Swappie powrócił w ostatni weekend. A to za sprawą materiału wideo, który pojawił się na kanale Rafała Bielawskiego. Prowadzący serwis iFixThis zakupił w Swappie iPhone'a 8 i przyjrzał mu się z bliska. Werdykt? Okazało się, że egzemplarz, który otrzymał odbiega od tego, co oferować miała firma - a miał być "jak nowy". I nie chodzi tu wyłącznie o wizualny aspekt samego, debiutującego w 2017 r., urządzenia, ale sposobu w jakim został "naprawiony" lub "odnowiony". A to, zdaniem Bielawskiego jest dalekie do nazywania go "jak nowy". Mówi wprost "to scam". Lutowanie, źle dopasowane uszczelki, brud i amatorskie błędy - to tylko niektóre kwestie podnoszone przez autora materiału, który zobaczycie poniżej.

Pytanie tylko czy jest o co robić zamieszanie? Swappie nie reklamuje się jako firma sprzedająca nowe urządzenia. W jej asortymencie są używane iPhone'y sprzedawane w różnym stanie technicznym. Rozumiem frustrację Rafała, jednak ciągłe podnoszenie argumentu, że telefon miał być "jak nowy" w żaden sposób do mnie nie trafia. Zakupiony przez niego iPhone 8 za 1099 zł nowy nigdy nie będzie - a przynajmniej nie za tę cenę. Rozumiem zarzuty co do stanu wizualnego samego telefonu i sposobu, w jaki był lutowany - jeśli można to zrobić lepiej i schludniej. Ale jeśli wszystko działa jak należy, co też jest wspominane w filmie, to czy to powód do tworzenia afery i zarzucaniu firmie scamu? Tak Rafał podsumowuje swój film, ja mam mam jednak pewne wątpliwości. Tym bardziej, że jeśli był niezadowolony z wyglądu iPhone'a, mógł zwyczajnie go zwrócić i otrzymać zwrot gotówki - bez podawania powodu. A głównie na tym skupia się cały materiał.

Używane smartfony od Swappie. Jaki jest ich stan?

Swappie na swoich stronach opisuje stan techniczny sprzedawanych smartfonów. Do wyboru są trzy opcje:

Akceptowalny: Telefon będzie posiadał znaczne ślady użytkowania, takie jak głębsze zadrapania, wgniecenia i inne. Telefon jest odblokowany, w pełni przetestowany i działa jak nowy.

Bardzo dobry: Telefon będzie posiadał widoczne ślady użytkowania, takie jak zadrapania, wgniecenia i inne. Telefon jest odblokowany, w pełni przetestowany i działa jak nowy.

Jak nowy: Telefon może posiadać lekkie ślady użytkowania, takie jak małe zadrapania. Telefon jest odblokowany, w pełni przetestowany i działa jak nowy.

Za dwie ostatnie opcje trzeba dopłacić. W przypadku iPhone'a 8, który jest bohaterem materiału Rafała, to odpowiednio 100 i 300 zł. W żadnym jednak wypadku nie ma napisane, że Swappie sprzedawać będzie urządzenia w stanie idealnym i wolne od wad. Ja przynajmniej nie znalazłem takiej informacji. Zgadzam się jednak z autorem, że stan "jak nowy" powinien gwarantować kupującym, że smartfon będzie zbliżony do tego, jak wyglądałby po opuszczeniu fabryki. Czy widoczny odprysk na obudowie zalicza się do "lekkiego śladu użytkowania"? Nie. Nie nazwałbym go "jak nowy", choć na drobne ryski bym nie zwracał uwagi. Sam taki egzemplarz bym oddał.

Dopłata 300 zł powinna zobowiązać firmę do zadbania o każdy detal. Brak odpowiednio wyczyszczonej siatki na głośniku/mikrofonu oraz zabrudzenia ekranu i obudowy nie powinny mieć miejsca. Nie razi mnie jednak brak oryginalnego okablowania i zastąpienie go innym - w pełni sprawnym. Nie oburza również brak pudełka Apple. Sprzedawane przez Swappie smartfony pochodzą od zwykłych użytkowników, często bez pudełek. firma zajmuje się kontrolą urządzeń, odnowieniem i ewentualnym ich naprawieniem. Po sprawdzeniu czy wszystko działa, trafiają one ponownie do sprzedaży.

Skontaktowałem się z firmą Swappie w poszukiwaniu wyjaśnień i z prośbą o zabranie stanowiska w sprawie, którą w swoim materiale podnosi Rafał. Oto czego się dowiedziałem:

Chciałbym zapytać czy autor materiału kontaktował się z Państwem w celu wyjaśnienia sytuacji?

Autor materiału nie kontaktował się ze Swappie w celu wyjaśnienia sytuacji bądź przedstawienia argumentów “drugiej strony”.

Przeszedł zatem standardową procedurę zakupową i zwrotu.

Jak wygląda w Swappie proces 'odnawiania' iPhone'ów oraz ich czyszczenia?

Cały proces jest nadzorowany wewnętrznie, w centrum technologicznym Swappie w Helsinkach lub Talinie. Proces obejmuje 52-stopniową weryfikację sprzętu. Jeśli jest taka potrzeba, dany element (np. bateria) jest wymieniany, aby telefon działał jak nowy.

W procesie zakupowych wyświetla się bardzo dokładnie wyeksponowany opis stanu telefonu: "Jak nowy: Telefon może posiadać lekkie ślady użytkowania, takie jak małe zadrapania. Telefon jest odblokowany, w pełni przetestowany i działa jak nowy." Każdy więc powinien wiedzieć, że to telefon używany.

Pozostałe opcje to:

Jeśli jakiś element odnowionego sprzętu nie odpowiada klientowi, ma on prawo do bezpłatnego zwrotu. Każdy telefon objęty jest również 12-miesięczną gwarancją. W przypadku jakichkolwiek niedociągnięć (np. nieprawidłowego wyczyszczenia sprzętu) zachęcamy naszych klientów do kontaktu. Bez problemu zwracamy 100% kwoty, jeżeli klient nie jest zadowolony z zakupu.

Czy smartfony są w jakikolwiek sposób poddawane weryfikacji przed sprzedażą - rozumiem, że odkupione telefony również poddawane są weryfikacji? Co w sytuacji jeśli okazało się, że ktoś w nich wcześniej "grzebał"?

Jw., każdy telefon podlega weryfikacji i jest przywracany do takiego stanu, aby działał jak nowy. Nasi wyspecjalizowani technicy dokonują przeglądu telefonu (faza diagnostyczna), a następnie na podstawie wyników przechodzą przez proces naprawy.

Jak wygląda proces zwrotów i gwarancji - co ona konkretnie obejmuje?

Zgodnie z opisem ze strony Swappie, nasza gwarancja obejmuje wszelkie problemy techniczne i mechaniczne z telefonem, takie jak problemy z aparatem, mikrofonem, głośnikami itd.

Odpowiedzi udzielił Janne Korpela, Country Manager Swappie.