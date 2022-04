Rynek odnawianych smartfonów rośnie szybciej, niż nowych

W zeszłym roku ich globalna sprzedaż wzrosła aż o 15 proc. Dla porównania – sprzedaż smartfonów nowych była większa o 4.5 proc. Tak wynika z danych firmy Counterpoint Research.

Rynek jest nasycony

Przyczyn takiego trendu jest kilka. Po pierwsze z powodu kłopotów z dostępnością podzespołów producenci musieli zmniejszyć produkcję i nowych smartfonów na rynku jest mniej.

Po drugie – firmy doszły do ściany i postęp w stosunku do starszych modeli jest minimalny, o ile w ogóle. Wzrost wydajności w nowych procesorach jest, ale okupiony większym zapotrzebowaniem na energię, co z kolei skutkuje krótszym czasem pracy czy przegrzewaniem się urządzeń. Smartfony sprzed roku czy dwóch takich problemów nie mają, a 90 proc. użytkowników nie zauważy żadnej różnicy jeśli chodzi o ich pracę i wydajność.

Z tych powodów same firmy produkujące telefony zaczęły zajmować się ich odnawianiem i sprzedażą. Od dawna robi tak Apple, również Samsung ostatnio kładzie na to większy nacisk, oferując np. bardzo korzystne ceny odkupu starszych smartfonów przy zakupie nowych. A chcąc kupić np. odnowionego Galaxy S21 trzeba się na niego… zapisać. Pisałem o tym w tym artykule.

Wzrosty na całym świecie

Komentując wzrost liczby sprzedanych używanych i odnowionych smartfonów, starszy analityk Counterpoint Research Glen Cardoza stwierdził:

„Przede wszystkim obserwujemy wzrost wolumenu odnowionych urządzeń na rynkach rozwijających się, takich jak Chiny, Indie, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia i Afryka. Średnie ceny sprzedaży odnowionych smartfonów nieznacznie wzrosły, ponieważ urządzenia 4G nadal zachowywały wartość i są atrakcyjne dla klientów”.

Ameryka Łacińska i Indie prowadzą z najwyższymi wskaźnikami wzrostu, to odpowiednio 29 i 25 proc. Nawet regiony USA, Chin i Europy wykazały silny wzrost sprzedaży od 2020 r.

Dyrektor ds. Badań Jeff Fieldhack powiedział:

„Istnieje duży apetyt konsumentów na flagowce, ale najnowsze urządzenia mają najwyższe ceny od lat. Rynek wtórny oferuje konsumentom możliwość dostępu do starszych smartfonów w cenach nawet o 60 proc. niższych niż nowe. Podwyższona trwałość i wysoka jakość flagowców sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne na rynku wtórnym”.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Nie bez znaczenia są również proekologiczne regulacje prawne, mające na celu ochronę środowiska. W Unii Europejskiej rozpędu nabiera „Prawo do naprawy”. Zakłada ono, że producenci będą musieli umożliwiać naprawę swoich urządzeń, m.in. poprzez montowanie części które można wyjmować i wymieniać.

M.in. z tego powodu jak grzyby po deszczu pojawiają się firmy zajmujące się skupowaniem i odnawianiem smartfonów. Dostrzegają one szanse na rozwój, bo rządy i organizacje konsumenckie będą propagować „Prawo do naprawy”.

źródło

fot. Depositphotos