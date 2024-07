Trzy miesiące Apple TV+ za darmo. Ruszyła nowa promocja!

Apple dość agresywnie promuje ostatnio swoją platformę VOD. Ale właściwie to... kiedy, jak nie teraz, gdy ekipa ma w swoim katalogu tyle mocnych premier?

Apple TV+ dość mocno rozpieszcza nas promocjami. Nie dalej niż w ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym że wystartowała specjalna oferta, w ramach której można było zgarnąć dwa miesiące dostępu do platformy bez opłat. Teraz pojawiła się kolejna szansa na darmowy dostęp do filmów i seriali na platformie. Tym razem obowiązująca przez trzy miesiące i... ograniczona do użytkowników, którzy mają konsolę PlayStation 4 lub PlayStation 5.

Masz PlayStation 4 lub PlayStation 5? Możesz zgarnąć 3 miesiące Apple TV+ za darmo!

Warunków by skorzystać z promocji nie ma wielu, ale niezbędne jest posiadanie (lub po prostu dostęp) do którejś z najnowszych konsol Sony: PlayStation 4 lub PlayStation 5. Poza tym należy mieć własne konto PlayStation Network (jego utworzenie jest całkowicie darmowe) oraz Apple ID (takowe również tworzy się bez żadnych opłat). I każdy użytkownik spełniający te warunki może skorzystać z trzymiesięcznego, darmowego, okresu próbnego platformy Apple TV+.

Jak aktywować trzymiesięczne, darmowe, Apple TV+ z poziomu PlayStation? W tym celu z poziomu konsoli należy uruchomić aplikację Apple TV będąc zalogowanym do naszego PSN oraz Apple ID. Następnie już, jeśli nie mamy aktywnego abonamentu TV+ na naszym koncie Apple ID, aplikacja przeprowadzi nas krok po kroku przez cały proces rejestracji i aktywacji.

Promocja jest ograniczona czasowo — ale żeby z niej skorzystać... nie trzeba się nawet jakoś specjalnie spieszyć. Potrwa ona bowiem do 22 września 2024 roku. Jest jeszcze sporo czasu, a trzy miesiące w zupełności wystarczą by nadrobić największe hity platformy jak "Rozdzielenie" i "Ted Lasso" czy debiutujące niedawno "Uznany za niewinnego" i "Ziemia kobiet".