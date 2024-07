Oscarowy hit w sierpniu na Max. Co ciekawego obejrzeć w przyszłym miesiącu?

Max przedstawia rozpiskę filmów i seriali, które na platformie pojawią się na początku przyszłego miesiąca. Co ciekawego zadebiutuje w sierpniu?

Lipiec na najpopularniejszych platformach VOD był naprawdę dobry. Zarówno Disney+, jak i Netflix przygotowały dla swoich widzów ciekawą ofertę, a filmy i seriale, które można obejrzeć już teraz, stoją na bardzo wysokim poziomie. Poznaliśmy już to, co na D+ i N pojawi się w przyszłym miesiącu, czas więc dowiedzieć się, co Max przygotował na sierpień. A będzie togo całkiem sporo. W sierpniu zobaczycie między innymi "Nocny lot" o trzech kobietach wplątanych w niebezpieczny spisek związany z brytyjskim lekarzem oskarżonym o morderstwo, czy "Mad Max: Na drodze gniewu", gdzie Mad Max pomaga grupie uciekinierów ściganych przez tyrana.

Max w sierpniu. Co ciekawego pojawi się na VOD

Będzie też "Pierwszy Adam", czyli powieść o młodym człowieku poszukującym swojego biologicznego ojca po tragicznej śmierci przybranych rodziców. "Inspekcja" przedstawia nauczycielkę historii stającą przed niespodziewaną wizytacją szkolnego inspektora, a "Figurant" ukazuje losy mężczyzny, który zostaje pozbawiony tożsamości i wciągnięty w militarne realia. Będzie też oscarowy film "Anatomia upadku", który na Max zadebiutuje 10 sierpnia. To historia Sandry, która mieszka z mężem i ich niewidomym synem w chatce w Alpach. Kiedy mężczyzna zostaje znaleziony martwy, kobieta staje się główną podejrzaną.

Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę premier i powrotów na Max w pierwszej połowie sierpnia:

1 sierpnia

Nocny lot, odc. 1-6

Big Crazy Family Adventure, odc. 1

Mad Max: Na drodze gniewu

Pierwszy Adam

Inspekcja

Figurant

Pierwsza kąpiel

Nic ci nie powiem, tylko mówię

Ostatni raz, gdy byliśmy dziećmi

Taking on Taylor Swift

2 sierpnia

Tylko nie ty

Blade Runner 2049

Bugsy

Nezouh

Księga Clarence'a

Bękarty wojny

To my

Mała

Oponent

Kamień. Papier. Granat.

Brat

Łowca androidów

4 sierpnia

Feds, odc. 1-6

Elizabeth Taylor: Zaginione taśmy

5 sierpnia

Mean Girl Murders II, odc. 1-10

Grizzy and the Lemmings IV

6 sierpnia

Heroes of Logistics, odc. 1

7 sierpnia

The Bad Foot Clinic, odc. 1

8 sierpnia

Nieuchwytny porywacz i zabójstwo dwóch kuzynek

9 sierpnia

Miłość bez ostrzeżenia

Pan Turner

Elaha

Avalon

Czerwone pokoje

Srebrna dama

Uciekaj!

Paula

Rain Man

Skarby

Norweski sen

My 600-LB Life: Where Are they Now?

10 sierpnia

Anatomia upadku

12 sierpnia

Branża III, odc. 1

13 sierpnia

The Frogers: Happr Campers, odc. 1

14 sierpnia

Exposed: Naked Crimes, odc. 1-8

15 sierpnia