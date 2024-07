Najnowsze Gwiezdne Wojny zachwycą w kinach. Jest też zła wiadomość

"The Mandalorian & Grogu" będzie następnym filmem Star Wars, który zobaczymy w kinach. Na tę chwilę spodziewamy się go w maju 2026 roku i wedle najnowszych przecieków będzie to bezpośrednia kontynuacja wydarzeń z 3. sezonu "The Mandalorian". Powstanie filmu nie musiało, ale jednak oznacza brak planów nakręcenia 4. sezonu serialu, do którego scenariusze miały być gotowe, ale strajk oraz wstrzymanie produkcji wszystkich tytułów spowodowały zmianę zamiarów Disney i przekierowań sił oraz środków na realizację filmu kinowego.

The Mandalorian & Grogu w IMAX

Dziś już wiemy, że "The Mandalorian & Grogu" będzie dostępny w formacie IMAX, choć nie jest jasne, czy całość będzie nakręcona przy użyciu dedykowanych kamer IMAX. Prawdopodobnie nie, ale wybrane ujęcia i sekwencje z pewnością będą zrealizowane w tym formacie z użyciem natywnego sprzętu, by maksymalnie wykorzystać rozsiane po całym globie kina IMAX z gigantycznymi ekranami oraz soczystym nagłośnieniem. Nadchodzący film będzie jednak słodko-gorzką premierą dla fanów Star Wars, ponieważ...

Nie ma planów na następne filmy kinowe Star Wars

Choć od 2023 roku wiemy, że prawie na pewno następnym projektem pełnometrażowym Gwiezdnych Wojen będzie fabuła opowiadająca o dalszych losach Rey, to nikt nie spieszy się z potwierdzeniem realizacji tej produkcji, daty premiery, a tym bardziej technikaliów. To cały czas oznacza, że projekt jest wciąż w powijakach i nigdzie na zewnątrz nie są omawiane żadne szczegóły produkcji. Z jednej strony jest to dość oczywiste, ale z drugiej strony, by utrzymać pewien kalendarz premier, powoli powinniśmy dostawać konkretne informacje i poznawać zamiary twórców. Produkcja filmów Star Wars zwolniła po premierze "Hana Solo", a po ostatniej części najnowszej trylogii z 2019 roku, czyli "Skywalker. Odrodzenie", Disney skupiło się na serialach w tym świecie. Najnowszym z nich jest "Akolita".