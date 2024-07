"Wredne liściki" to komedia kryminalna, której akcja rozgrywa się na początku XX wieku w małym angielskim miasteczku. Główna bohaterka, bogobojna Edith Swan (Olivia Colman), zaczyna otrzymywać anonimowe, złośliwe listy. Podejrzewa o ich autorstwo swoją sąsiadkę, buntowniczą Rose Gooding (Jessie Buckley). Jednak z czasem listy zaczynają trafiać do coraz większej liczby mieszkańców, co prowadzi do serii zabawnych i zaskakujących wydarzeń.

W obsadzie, oprócz Olivii Colman i Jessie Buckley, znajdują się także Timothy Spall, Gemma Jones, Malachi Kirby, Alisha Weir, Anjana Vasan i Hugh Skinner. Reżyserią zajęła się Thea Sharrock, znana z takich produkcji jak “Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” i "Duchy Inisherin".

Film oparty jest na prawdziwej historii i ukazuje, jak jedna plotka może wywołać chaos w całej społeczności. Jednocześnie bardzo fajnie wypada ta historia w zderzeniu z naszymi realiami, gdzie w sieci prawie każdy może napisać niemalże cokolwiek mu się podoba na temat innej osoby i zazwyczaj nie ponosi się za to żadnej odpowiedzialności.

Wredne liściki - hit Netfliksa. Gdzie można obejrzeć tę świetną komedię?

Nic więc dziwnego, że film zbiera tak znakomite recenzje - w chwili powstawania tego tekstu "Wredne liściki" posiadają aż 92% pozytywnych opinii w Rotten Tomatoes i 80% od krytyków. Duży wpływ na wzrost popularności filmu ma jego obecność na Netfliksie w Wielkiej Brytanii. Coraz częściej możecie więc natrafiać na wysokie oceny i rekomendacje innych w sieci - ale gdzie można w Polsce obejrzeć "Wredne liściki", skoro nie ma ich na Netfliksie?

Opóźniona premiera względem innych krajów spowodowała, że "Wredne liściki" trafiły do polskich kin w zeszły piątek, 26 lipca i komedię można oglądać tylko na dużym ekranie. Z tego względu film pojawi się w cyfrowej dystrybucji najwcześniej za kilka(naście) tygodni, a na platformach streamingowych w ramach abonamentu będzie go można zobaczyć jeszcze później. Chyba że, Netflix postanowi nas zaskoczyć i już niebawem doda do swojego katalogu "Wredne liściki" także w Polsce.