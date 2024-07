Możesz mieć trzy miesiące Apple TV+ w świetnej cenie. Oto co trzeba zrobić

Apple TV+ wpadło w wielką pętlę promocji — i gdzie się człowiek nie obejrzy, tam może zgarnąć dostęp do VOD giganta z Cupertino na kilka tygodni w znacznie niższej cenie. Jeżeli ominęły was dotychczasowe oferty bo np. nie posiadacie konsoli PlayStation, jest duża szansa że tym razem się to zmieni. Wszystko za sprawą najnowszej promocji stworzonej z myślą o użytkownikach platformy Twitch.

Użytkownicy Twitcha mogą mieć 3 miesiące Apple TV+ za darmo

Twitch znany jest z serwowania użytkownikom najrozmaitszych promocji. Najnowsza z nich to ścisłe partnerstwo z Apple i promowanie ich platformy. Tym razem nie macie jakoś spektakularnie dużo czasu — bowiem specjalna oferta startuje jutro, 30. lipca, i potrwa do 19. sierpnia.

Skorzystać z niej będą mogli wszyscy użytkownicy, którzy zdecydują się zasubskrybować kanał na Twitchu — lub zakupić subskrypcję w formie prezentu dla innych użytkowników. Co jednak niezwykle istotne: nie liczą się subskrypcje, które możecie aktywować posiadając abonament Amazon Prime. Chodzi wyłącznie o zakupione plany. Po spełnieniu warunków promocji — kod promocyjny do wykorzystania na 3 miesiące Apple TV+ będzie czekał w sekcji "Dropy i nagrody". Na wykorzystanie go wszyscy użytkownicy mają czas do 31. sierpnia.

To świetny czas dla Apple TV+. Naprawdę jest co oglądać!

Biblioteka Apple TV+ może i jest skromna na tle konkurencji, ale mówienie że nie ma tam czego oglądać jest sporą przesadą. Lwia część tamtejszych produkcji broni się jakością — a przez te lata nie brakuje tam już zróżnicowania gatunkowego. To także świetny czas by nadrobić zaległości przed premierą m.in. drugiego sezonu "Rozdzielenia" czy "Silos". Jeżeli nie wiecie co warto obejrzeć — odsyłam do naszej listy najlepszych filmów i seriali Apple TV+!