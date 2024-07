Silos - sezon 2. Premiera już w listopadzie

Nie dalej niż kilka dni temu na temat tego co czeka nas w na starcie drugiego sezonu opowiadał showrunner serialu. Mówił on, że sytuacja w której znajdzie się główna bohaterka nie będzie należała do łatwych, a od wejścia będziemy mogli zanurzyć się także odrobinę w przeszłości tamtejszego dystopijnego świata:

Juliette ma bardzo trudny czas, aby dostać się do tego drugiego silosu i szuka bezpieczeństwa, ponieważ w jej kombinezonie kończy się powietrze. Cudowna taśma, w którą Walker [Harriet Walter] owinęła jej kombinezon, zawiedzie. Duża część odcinka dotyczy Juliette, która po prostu próbuje przetrwać i rzeczy inżynieryjnych, które musi zrobić, aby pozostać przy życiu. Premiera [podąża za historią] Juliette, ale tak naprawdę nie zaczynamy od niej. Zaczniemy nieokreślony - przynajmniej na początku - czas temu, w innym silosie. Zobaczymy bunt, który idzie bardzo źle.

Teraz Apple TV+ oficjalnie poinformowało o powrocie Silos. Nowe odcinki serialu będą pojawiały się regularnie od 15 listopada 2024 roku aż do stycznia — i będzie ich w sumie 10.

Silos

Miłośnicy serialu mają powody do radości. A cała reszta... no cóż — ma jeszcze sporo czasu by nadrobić zaległości związane z pierwszym sezonem, by być gotowym na nowe odcinki. To znakomity serial który trzyma w napięciu od początku do końca. Jedna z perełek Apple TV+ której warto dać szansę — tym bardziej teraz, kiedy twórcy platformy serwują promocję za promocją, w której można zgarnąć dostęp do usługi na kilka miesięcy bez żadnych opłat!