Apple TV+ po prawie 4 latach obecności na polskim rynku wciąż nie cieszy się szczególną popularnością nad Wisłą, a część naszych rodaków ani razu nie zajrzała do oferty steamingowej giganta z Cupertino. W Polsce nieprzerwanie króluje Netflix, tuż za nim plasuje się HBO Max i Disney+, a to duży błąd ze strony widzów, bo Apple przez ostatnie lata wypuściło kilkanaście naprawdę mocnych perełek, które jakością biją na głowę netfliksowe produkcje.

Najpopularniejszy polski streaming wideo narobił sobie ostatnio trochę wrogów przez zamieszanie ze współdzieleniem kont i część użytkowników buntowniczo zadeklarowała rezygnację z abonamentu. To więc dobry moment, by zapoznać się z biblioteką TV+, dlatego przygotowaliśmy 5 najciekawszych filmów i 5 najlepszych seriali, które już teraz możecie obejrzeć w ramach subskrypcji Apple TV+.

Top 5 filmów z Apple TV+

5. Łabędzi śpiew

Cameron i Poppy to młode małżeństwo dotknięte przez los masą zmartwień. Poppy wciąż nie może pozbierać się po stracie brata, który zginał w wypadku, przez co dystansuje się od rodziny i bliskich. Nieuleczalnie chory Cameron – nie chcąc dokładać żonie problemów – kontaktuje się w tajemnicy z firmą biotechnologiczną, oferującą usługę klonowania ludzi. Idealne kopie pozbawione są chorób i defektów, zachowując pełną świadomość i osobowość oryginału.

Mężczyzna musi pozostać w odciętym od cywilizacji ośrodku, obserwując jak klon przejmuje jego dotychczasowe życie kawałek po kawałku. Okazuje się to znacznie trudniejszym zadaniem, niż mogłoby się wydawać, a Cameron szybko zaczyna żałować swojej decyzji.

Łabędzi śpiew to poruszający film pełen filozoficznych rozterek i moralnych wątpliwości. Widz razem z głównym bohaterem będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, jak wiele jesteśmy w stanie poświecić, by oszczędzić rodzinie bólu.

4. Finch

Na zniszczonej rozbłyskiem słonecznym Ziemi tytułowy Finch (Tom Hanks) stara się odnaleźć w postapokaliptycznych realiach i ochronić swojego jedynego towarzysza – psa Goodyeara. W tym celu samodzielnie tworzy inteligentnego robota Jeff, którego zadaniem jest opieka nad czworonogiem, bo postępująca choroba Fincha może już niebawem rozdzielić ich drogi.

Nauka człowieczeństwa i radzenia sobie z niebezpieczeństwami zniszczonego kataklizmem świata zostaje jednak przerwana przez nadchodząca burze, która zmusza bohaterów do ucieczki ze schronu. Nieświadomy zagrożeń i naiwny niczym dziecko Jeff będzie musiał zmierzyć się z zagrożeniami w podróży pełnej ważnych, życiowych lekcji.

3. Taniec młodości

Życie po ukończeniu studiów bywa rozczarowujące. Boleśnie przekonuje się o tym dwudziestodwuletni Andrew, który tuż po opuszczeniu uczelni wraca do domu rodzinnego w niewielkim miasteczku Livingston. Okazuje się, że dla świeżo upieczonego absolwenta nie ma miejsca, bo zarówno zmagająca się z chorobą dwubiegunową matka jak i ojczym Andrew nie byli przygotowani na jego powrót. Brak gotówki zmusza go do podjęcia pracy w obskurnym barze szybkiej obsługi, a dziewczyna – przebywającą na wyjeździe studenckim – znajduje sobie nowego partnera.

Szukając dodatkowego dochodu zatrudnia się jako wodzirej na bar micwach, czyli żydowskich uroczystościach, na których chłopcy stają się mężczyznami. Tam poznaje młodą matkę dziewczynki ze spektrum autyzmu i szybko nawiązuje opiekuńczą relację. Okazuje się, że kobieta jest zaręczona, a to zaledwie początek problemów, z jakimi będzie musiał zmierzyć się zakochany Andrew.

Taniec młodości to piękna opowieść o zagubieniu w relacjach damsko-męskich, młodzieńczej naiwności i pierwszych poważnych uczuciach, czyli rzeczach, z którymi każdy z nas zmagał się w wieku dojrzewania.

2. Bankier

To jeden z pierwszych – a zarazem jeden z najlepszych – filmów, które trafiły do oferty TV+. Opowiada historię trudnych początków czarnoskórych bankierów, którzy w latach 60. starali się realizować amerykańskich sen poprzez handel nieruchomościami.

Kolor skóry uniemożliwia Garrettowi i Joe prowadzenie interesów, dlatego zatrudniają białego chłopaka z klasy robotniczej, który wejdzie w role marionetki – będzie wyglądać jak bankier, zachowywać się jak bankier i targować jak bankier. Sęk w tym, że za sznurki pociągać będą dwaj sprytni przedsiębiorcy, których rasizm odcina od legalnych sposób na zarobienie fortuny. Bankier to film oparty na faktach, z fantastyczną rolą Samuela L. Jacksona, który po prostu trzeba obejrzeć.

1. Wyzwolenie

Luizjana, rok 1863. Armia Lincolna stopniowo wypiera wojska Konfederacji, a ich postępująca porażka wiąże się z wyzwoleniem setek tysięcy czarnoskórych niewolników, przymuszanych do katorżniczej pracy na plantacjach bawełny. Młodzi i silni mężczyźni są siłą wcielani w szeregi wojsk południa, gdzie pełnią rolę darmowej siły roboczej przy budowie torów kolejowych i organizacji koszarów. Pośród nich znajduje się Peter (Will Smith), głęboko wierzący ojciec trójki dzieci, który za wszelką cenę chce dostać się do zbliżającej się armii Unii, by pod dowództwem Lincolna wyzwolić rodzinę i raz na zawsze wyrwać się łańcuchów.

Apple lubi inspirować się prawdziwymi wydarzeniami i nie inaczej jest tym razem. Film oparta jest luźno na historii ubiczowanego Piotra – niewolnika, który uciekł z luizjańskiej plantacji trzy miesiące po ogłoszeniu Proklamacji Emancypacji. Wyzwolenie nie przebiera w środkach, przedstawiając naprawdę mocny i brutalny obraz amerykańskiego niewolnictwa, dlatego seans zalecam dojrzałym widzom. Całość utrzymana jest w stonowanej – momentami czarno-białej – kolorystyce, co tylko dopełnia obraz surowej i przygnębiającej rzeczywistości niewolników.

Top 5 seriali z Apple TV+

5. Mythic Quest

Jeśli Silicon Valley i The Office przypadło Ci do gustu, to Mythic Quest jest serialem, który musisz obejrzeć. To coś między tymi dwoma produkcjami, ale skierowane głównie dla graczy i fanów szeroko pojętej kultury popularnej. Zabawny, świetnie zagrany i pełen gamigowych smaczków, a na dodatek ogląda się go bardzo szybko, dzięki krótkim, półgodzinnym odcinkom.

Największą siłą Mythic Quest są jednak świetnie rozpisane postacie głównych bohaterów, czyli Iana i Poppy – błyskotliwych twórców gier komputerowych, żyjących ze sobą jak… pies z kotem. To jeden z tych seriali, które ogląda się w jeden wieczór, odcinek za odcinkiem, a później z niecierpliwością czeka na na nowy sezon.

4. Black Bird

Black Bird to wysoko oceniany serial true crime z Taronem Egertonem w roli głównej, na podstawie książki In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption. Produkcja ponownie oparta jest na faktach i przedstawia historię Jamesa Keene, byłej gwiazdy futbolu, który na boku dorabia jako diler. Wiedzie beztroskie życie pełne szybkich samochodów i pięknych kobiet, aż do momentu, gdy policja niepodziewanie dokonuje nalotu na jego mieszkanie.

James otrzymuje wyrok 10 lat pozbawienia wolności i w zasadzie tu zaczyna się główna historia, bo podczas odsiadki otrzymuje ciekawą propozycję od FBI. Będzie mógł wyjść na wolność jeśli przeniesie się do więzienia o zaostrzonym rygorze i wyciągnie przydatne informacje od seryjnego mordercy. Tak oto rozpoczyna się niebezpieczna gra dwóch umysłów, której stawką jest wolność lub… śmierć.

3. Calls

To jeden z najbardziej nietypowych i niewątpliwe oryginalnych seriali, jakie miałem okazję obejrzeć. Cały serial opiera się bowiem na zarejestrowanych rozmowach telefonicznych między bohaterami, którzy doświadczają niewytłumaczalnych zjawisk. Na ekranie uświadczycie jedynie wizualny zapis rozmowy oraz kolory i kształty, dynamicznie zmieniające się z biegiem akcji. Niech jednak ta nietypowa forma nie odrzuci Was przedwcześnie – Calls trzyma w napięciu lepiej, niż niejeden wysokobudżetowy thriller.

Z odcinak na odcinek rozmowy stają się coraz bardziej przerażające, a widz powoli zaczyna łączyć kropki, które zbliżają go do wielkiego finału. Polecam oglądać na dobrych słuchawkach w ciemnych pomieszczeniu – nie pożałujecie.

2. Ted Lasso

Przez wielu widzów i recenzentów uważany za najlepszy serial z oferty Apple TV+. To pozycja z pogranicza komedii i dramatu, opowiadająca historię amerykańskiego trenera futbolu, który decyduje się na przyjęcie posady szkoleniowca drużyny piłkarskiej z dolnej części tabeli angielskiej Premier League.

Tytuł mocno bazuje na stereotypowych różnicach między Brytyjczykami a Amerykanami i wypełniony jest po brzegi sympatycznymi żartami sytuacyjnymi. Ted Lasso nie jest jednak durnowatą komedyjką, a serialem poruszającym delikatne tematy życia w separacji i trudów wychowywania dziecka w rozbitym małżeństwie. Tytuł w ubiegłym roku zdobył historyczną nagrodę w kategorii najlepszy serial komediowy podczas gali Primetime Emmy Awards 2021

1. Rozdzielenie

Jeśli wciąż macie wątpliwości, czy warto zainteresować się ofertą Apple TV+ i chcecie od początku zacząć z wysokiego C, to Rozdzielenie udowodni Wam, że Apple pod względem pomysłu i wykonania miażdży netfliksową konkurencję.

Mark to pracownik tajemniczej korporacji Lumon Industries, która oferuje zatrudnionym intratne warunki w zamian za zgodę na przeprowadzenie nietypowego zabiegu. Pracownicy muszą przejść przez tytułowe rozdzielnie świadomości – jedna część żyje po staremu i skupia się na codziennych przyjemnościach czasu wolnego, a druga funkcjonuje tylko w pracy i nie zna życia poza nią.

Bohaterowie nie mają pojęcia, czym zajmują się zawodowo i co tak naprawdę dzieje się na terenie placówki Lumon Industries, jednocześnie zgadzając się na uwięzienie drugiej części własnej jaźni w niekończącej się pętli pracy.

W Rozdzieleniu atmosfera gęstnieje z odcinka na odcinek, pozostawiając widza z intrygującym poczuciem niewyjaśnionej tajemnicy. Serial jest świetlnie zrealizowany począwszy od konceptu, przez grę aktorską aż po scenografię i kolorystykę. Przez umiejętnie budowane napięcie trudno oderwać się od ekranu, a godzinne odcinki mijają w mgnieniu oka. Gdybym miał wybrać tylko jeden serial, który miałbym polecić osobie niemającej dotychczas styczności z biblioteką TV+, to bez wahania postawiłbym na Rozdzielnie.

Stock image from Depositphotos