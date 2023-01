Nie każdy ma rękę do kwiatów. Choć żywe roślinki to nie tylko ładny widok w salonie, sypialni, w oknie, czy na balkonie, ale też często dodatkowe korzyści w postaci np. czystszego powietrza, nie zawsze możemy sobie na nie pozwolić. Dbanie o zielone kwiaty wymaga czasu, poświęcenia i - przede wszystkim - chęci. Bez tego nawet najbardziej wytrzymały kwiat nie przetrwa próby czasu. Inaczej jest ze sztucznymi kwiatami - jednak zamiast wybierać plastikowe atrapy popularnych gatunków, można wybrać coś kreatywnego i angażującego. Na ten pomysł wpadło LEGO, które stale rozwija swoją kolekcję botaniczną. Firma zaprezentowała dwa zestawy, które trafią w gusta tych, którzy lubią kompozycje z suszonych kwiatów oraz bukietów z kwiatów polnych. Powstały one w ramach kolekcji LEGO Icons: zestawy z tej kolekcji są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić satysfakcjonujące wyzwanie. Przedstawiają one imponujące atrakcje turystyczne, klasyczne pojazdy i ikony popkultury. Dorośli fani układania klocków znajdą wśród nich też budynki modułowe i artykuły do domu.

Bukiet z polnych kwiatów

Składający się z 939 elementów zestaw oferuje możliwość stworzenia kompozycji składającej się ośmiu gatunków polnych kwiatów. Z klocków LEGO zbudować można chabry, lawendę, maki walijskie, trybulę leśną, paprocie skórzaste, gerbery, ostróżki i łubiny. Ich łodygi o różnej długości mogą być wyginane, co pozwala nadać pojedynczym kwiatom i całemu biketowy wyjątkowy wygląd. Zestaw został zaprojektowany w taki sposób, by był kompatybilny z dostępnym na rynku Bukiet kwiatów (LEGO numer 10280) i będzie idealnym uzupełnieniem domowej kolekcji kwiatów z klocków LEGO. Co ciekawe, zawiera on elementy wykonane z plastiku pochodzenia roślinnego, pozyskanego z trzciny cukrowej ze zrównoważonego źródła.

Zestaw LEGO Bukiet z polnych kwiatów jest już dostępny w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO.com. Można go zamówić za 249,99 zł, a wysyłka rozpocznie się 1 lutego 2023.

Stroik z suszonych kwiatów

Stroik z suszonych kwiatów składa się z 812 elementów i będzie świetnym uzupełnieniem kolekcji botanicznej LEGO. Inspirowany jest barwami jesieni, a jego głównymi elementami są gerbera i róża. Model ma dzieloną konstrukcję, więc jednocześnie mogą budować dwie osoby. Po ułożeniu można go można postawić na stole, powiesić na ścianie lub połączyć z innymi zestawami z tej serii, co pozwoli na stworzenie dużo większych i bardziej skomplikowanych kompozycji. Podobnie jak pozostałe zestawy z kolekcji botanicznej posiada elementy wykonane z plastiku pochodzenia roślinnego, pozyskanego z trzciny cukrowej ze zrównoważonego źródła.

Zestaw LEGO Stroik z suszonych kwiatów jest już dostępny w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO.com. Można go zamówić za 249,99 zł, a wysyłka rozpocznie się 1 lutego 2023.

LEGO Kolekcja botaniczna to coś, co z pewnością docenią fani klocków oraz łatwego w utrzymaniu domowego kwietnika - bez konieczności przesadnego dbania o roślinki, ciągłego podlewania i martwienia się, jeśli coś pójdzie nie tak. W ramach kolekcji botanicznej od LEGO mamy już kilka zestawów: Orchidea, Sukulenty, Bukiet kwiatów, Drzewko Bonssai, Strelicja królewska, Stroik z suszonych kwiatów. Wszystkie znajdziecie w oficjalnym sklepie LEGO.com oraz u partnerów detalicznych.

Przy składaniu nowych zestawów warto sięgnąć po dedykowane playlisty, które umilą ten czas. ‎Lego White Noise dostępne jest do posłuchania na platformach Apple Music oraz Spotify.