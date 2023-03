Wyścigi w otwartym świecie z klocków LEGO? W maju zadebiutuje LEGO 2K Drive

LEGO oraz studio Visual Concepts należące do 2K Games prezentują efekt swojej współpracy. LEGO 2K Drive zabierze graczy w wielki wyścig po otwartym świecie.

Witaj w Klockolandii! To tu rozgrywa się wielka wyścigowa przygoda LEGO w otwartym świecie. Ścigaj się, gdzie chcesz, graj, z kim chcesz, buduj wymarzone trasy i pokonuj kolejnych rywali, aby zdobyć pożądane Podniebne Trofeum!

- brzmi oficjalny opis gry, która przeniesie szereg zróżnicowanych trybów dla graczy - także tych, którzy preferują grę w pojedynkę.

W trybie fabularnym na graczy czeka trudna ścieżka kariery od żółtodzioba do słynnego mistrza. By tego dokonać, będzie trzeba zmierzyć się z całym szeregiem charyzmatycznych rywali. Wraz z każdym zwycięstwem gracze piąć się będą po szczeblach kariery, gdzie na jej szczycie czeka pojedynek z niesławnym Cieniem-Z. Wszystko to w otwartym i tętniącym "życiem" świecie. Klockolandia pełna jest barwnych postaci i dziwacznych zadań, które czkają na graczy w najbardziej niespodziewanych zakamarkach mapy. A ta oferować będzie zróżnicowane lokacje - od bujnych pól Turborównin, po bezdroża hrabstwa Wielki Sadek. Nie zabraknie też malowniczych kanałów Parowu Poszukiwaczy, w których można pływać i wielu, wielu innych miejsc czekających na odkrycie.

LEGO 2K Drive zaprezentowane. Wyścigi w otwartym świecie już niedługo

Oprócz szeregu gotowych samochodów, którymi gracz poruszać się będzie po Klockolandii, w LEGO 2K Drive nie zabraknie najważniejszego aspektu związanego z LEGO - budowania. Gra pozwala na tworzenie swoich własnych pojazdów w Garażu, po prostu łącząc ze sobą klocki. Gracze mogą puszczać wodze wyobraźni i budować zupełnie nowe samochody i łodzie, modyfikować pojazdy ze swojej kolekcji lub posługiwać się gotowymi instrukcjami. Później zostaje już tylko usiąść za kierownicą i sprawdzić się w wyścigu.

Gra zadebiutuje 19 maja i będzie dostępna na kilku platformach: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One oraz Xbox Series X|S. Do kupienia będzie kilka wersji: Podstawowa, Cross-Gen, Niesamowita zawierająca przepustkę Year 1 Drive Pass, 3-dniowy wczesny dostęp oraz dodatkowe samochody oraz Edycja Niesamowitych Rywali z dodatkowym zestawem bonusowych pojazdów Awesome Rivals Bonus Pack. Za tę ostatnią wersję zapłacimy też najwięcej 509 zł (cena może się różnić w zależności od platformy).