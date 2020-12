Po 95 sekundach mam już dosyć. Netflix pokazał zwiastun nowego polskiego filmu

Nie ocenia się książek po okładce, a filmów po zwiastunach, bo już niejednokrotnie byliśmy świadkami nagłego zwrotu akcji, gdy marny zwiastun zapowiadał świetny film i odwrotnie. Jak będzie w przypadku polskiej produkcji „Wszyscy moi znajomi nie żyją”? Po wcześniejszych zapowiedziach liczyłem chyba na coś innego, ale trwający 1 minutę 35 sekund zwiastun (co ciekawe, film potrwa dokładnie 1 godzinę 35 minut) kompletnie zbił mnie z tropu. Zapewne dam tej produkcji szansę, ale trailer nie nastawił mnie zbyt optymistycznie. Pomimo zapewnień na stronie tytułu, że będzie to cyniczny, sprośny i prześmiewczy film, to na razie pozostaję dość sceptycznie nastawiony. Sami zobaczcie.

Zwiastun filmu Wszyscy moi przyjaciele nie żyją

Opis zdradza, że czeka nas szokujący finał i chyba rzeczywiście po takim szaleństwie możemy oczekiwać czegoś takiego. Gdyby nie jednozdaniowy opis, to szczerze mówiąc byłbym równie skonfundowany, co inni widzowie zwiastunu na YouTube – o czym ma być film „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”? Film skupia się na uczestnikach imprezy sylwestrowej, podczas której dojdzie do wielu szalonych wydarzeń: na jaw wyjdą sekrety, będą złamane serca i najwyraźniej nie zabraknie też zabójstw… W obsadzie filmu znaleźli się Julia Wieniawa-Narkiewicz, Mateusz Wieclawek, Adam Graf Turczyk, Michał Meyer, Adam Woronowicz. Scenariusz napisał Jan Belcl, który też stanął za kamerą.

Możemy spodziewać się dalszej intensyfikacji działań Netfliksa na polskim rynku, a przed nami kolejne premiery. Prace trwają nad 2. sezonem „Rojsta”, który może okazać się dokładnie czym, czego oczekujemy od początku działalności. „1983” podzieliło widzów, natomiast mam wrażenie, że „W głębi lasu” nie przebiło się do masowej widowni. Za nami także premiera „Erotica 2022”, która spotkała się z niemałą krytyką. TVP i Netflix mają też wspólnie pracować nad „Erynie”.

Premiera filmu nastąpi już w najbliższy poniedziałek, 28 grudnia na Netflix.