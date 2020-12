Szykujcie się na dobry początek roku. Co zobaczymy w styczniu na Netflix? (lista aktualizowana)

Nowe programy na Netflix w styczniu

Poznajemy pierwsze premiery w styczniu 2021 roku na Netflix, a wśród nich już na samym początku pojawia się film pt. „Minimalizm: Czas na mniej” nawiązujący do popularnego aforyzmu „mniej znaczy więcej”. Minimaliści wykorzystują ten zwrot, by zmobilizować do działania społeczeństwo konsumpcyjne i by pokazać, że nadszedł czas na mniej.

Tego samego dnia doczekamy się też programu „Poradnik Headspace: Medytacja”, który jest swoistym poradnikiem rozłożonym na osiem odcinków. Pojawi się w nim Andy Puddicombe (były mnich i autor uwielbianej przez wielu aplikacji Headspace, a każdy odcinek będzie 20-minutowym przykładem na medytację. Program jest pierwszą z trzech koprodukcji Netfliksa, Headspace i VOX, a w drodze są kolejne o podobnej tematyce, bo pojawią się też „Headspace Guide to Sleep” oraz interaktywna produkcja.

Jakie nowe filmy w styczniu na Netflix?

Niedługo później, bo 3 stycznia, w serwisie pojawi się film „Norweski speed 3”, opowiadający o wyścigu prowadzonym na trasie po górskiej drodze Trollstigen w Norwegii, przez Szwecję i Danię aż do toru Nürburgring w Niemczech. Bardzo ciekawie natomiast zapowiada się film „Cząstki kobiety”, w którym zobaczymy Marthę (w tej roli Vanessa Kirby) i Seana (gra go Shia LaBeouf), którzy są parą oczekującą na dziecko.

Ich życie ulegnie totalnie zmianie, po domowym porodzie zakończonym tragedią. Dla Marthy oznacza to początek trwającej rok gehenny, w trakcie której musi uporać się z żałobą oraz odnaleźć w napiętych relacjach z mężem i apodyktyczną matką, w którą wciela się Ellen Burstyn. Producentem wykonawczym filmu jest Martin Scorsese, wyreżyserował go Kornél Mundruczó, a scenariusz napisała Kata Weber.

Będą też nowe seriale na Netflix – styczeń 2021

Netflix szykuje też filmy „Dalecy bliscy” oraz „Biały tygrys”, a w styczniu premierę będzie mieć również 3. sezon serialu „Cobra Kai”, który opowiada dalszą historię bohaterów biorących udział w pamiętnym turnieju w filmie „Karate Kid” z 1984 roku. To nie jedyny znany nam teraz serial, bo podano także tytuł i datę serialu „Przeznaczenie: Saga Winx” od twórcy „Pamiętników wampirów”.

Serial opowiada o pięciu wróżkach z Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z… potworami, które zagrażają ich życiu. Twórcą tej aktorskiej wersji włoskiej kreskówki „Winx Club” Iginio Straffiego jest Brian Young (Pamiętniki wampirów). Platforma ogłosiła również, że przygotowała dokument z Nicolasem Cage’em pt. „Historia wulgaryzmów”, którego tytuł zdradza chyba wszystko na temat zawartości. Ale możemy się mylić. W Lupinie Omar Sy wcieli się w Arsena Lupina – złodzieja dżentelmena i mistrza kamuflażu.

Netflix – styczeń 2021 – co nowego?

Headspace Guide to Meditation Poradnik Headspace: Medytacja 1.01.2021 The Minimalists: Less Is Now Minimalizm: Czas na mniej 1.01.2021 We Can Be Heroes Będziemy bohaterami 1.01.2021 Asphalt Burning Norweski speed 3 2.01.2021 Gabby’s Dollhouse Koci Domek Gabi 5.01.2021 History of Swear Words Historia wulgaryzmów 5.01.2021 Pieces of a Woman Cząstki kobiety 7.01.2021 Lupin Lupin 8.01.2021 Stuck Apart Dalecy bliscy 8.01.2021 Double Dad Dwóch ojców 15.01.2021 Fate: The Winx Saga Przeznaczenie: Saga Winx 22.01.2021 The White Tiger Biały Tygrys 22.01.2021

