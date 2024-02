Apple i Microsoft są za mali w Europie. Ich usługi nie będą regulowane nowymi przepisami

Firmy Apple i Microsoft dopięły swego. Udowodniły Komisji Europejskiej, że oferowane przez nie niektóre usługi są zbyt małe, by traktowano je jako strażników dostępu.

Obie firmy w zeszłym roku trafiły na listę strażników dostępu, która powstała po wejściu w życie przepisów Aktu o rynkach cyfrowych. Firmy jednak starały się przekonać Komisję Europejską, że nie wszystkie oferowane przez nie usługi powinny być regulowane tym aktem. O tym, że obie firmy złożyły swoje odwołania pisaliśmy wielokrotnie, także wtedy, gdy obie twierdziły, że sporne usługi nie spełniają podstawowego kryterium - liczby użytkowników. Komisja wszczęła więc odpowiednie postępowania, w tym badania rynku, by sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest. Teraz podjęty zostały decyzje których obaj amerykańscy giganci technologiczni będą zadowoleni

iMessage, Bing i Edge są za małe w Unii Europejskiej. Nowe przepisy nie muszą ich dotyczyć

Źródło: Depositphotos

W poniedziałek, 12 lutego Komisja Europejska zakończyła swoje dochodzenia wszczęte we wrześniu 2023 r. Efektem jest wydanie decyzji, w których uznaje się, że Apple i Microsoft nie powinny być wyznaczone jako strażnicy dostępu w odniesieniu do następujących usług platformowych:

komunikator iMessage

wyszukiwarka Bing

przeglądarka Edge

usługi reklamowe Microsoft Advertising

Po przeprowadzeniu dogłębnej oceny wszystkich argumentów, które były zamieszczone w odwołaniach złożonych przez Apple i Microsoft oraz po zapoznaniu się ze stanowiskami przedstawicieli firm, którzy byli wysłuchani przez Komitet Doradczy ds. Rynków Cyfrowych, Komisja stwierdziła, że iMessage, Bing, Edge i Microsoft Advertising nie kwalifikują się jako usługi strażnika dostępu.

Jak również czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronach Komisji Europejskiej, ta będzie nadal monitorować rozwój sytuacji na rynku w odniesieniu do usług, które podchodzą pod wydane właśnie decyzje. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek istotne zmiany, będą podejmowane dodatkowe kroki. Co ważne, wydane teraz decyzje nie wpływają w żaden sposób na fakt, że kilka miesięcy temu zarówno Apple, jak i Microsoft zostali mianowani strażnikami dostępu, co nakłada na te firmy dodatkowe obowiązki. Obecnie liście strażników mamy 6 firm: