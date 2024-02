Trello nie działa. Spokojnie, to tylko awaria

Trello to narzędzie do zarządzania projektami w zespołach i organizacji ich pracy, które zbudowane jest w stylu Kanban, prezentując poszczególne zadania na tablicach w postaci zdefiniowanych kolumn. Zadania dodawane do kolumn w postaci kart przypominają formę żółtych karteczek przypinanych w wielu biurach do tablic nad biurkami. Myślę, że każdy, kto miał styczność z pracą zespołową, miał styczność z tą platformą, którą jakiś czas temu przejęła firma Atlassian. Jednak nie przeszkodziło to w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych użytkowników. Jednak dziś dostęp do platformy może być ograniczony - wszystko za sprawą globalnej awarii, która uniemożliwia logowanie się do tablic i organizację pracy w zespole.

Trello nie działa. Występują problemy z załadowaniem Trello

Na stronach pomocy technicznej rzeczywiście widnieje informacja o problemach i utrudnieniach z dostępnością, ale według nich "Trello działa wolno". Nie ma na ten temat żadnych jasnych informacji, że mamy do czynienia z poważną awarią jednej z najpopularniejszych tego typu platform. Choć oficjalna strona wyświetlająca błąd "Mamy problem z załadowaniem Trello", mówi także "sprawdź połączenie i spróbuj odświeżyć stronę, nie ma sensu w szukaniu innych przyczyn awarii. Problem leży po stronie firmy. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość i zdać się na możliwości i szybkość pracowników odpowiedzialnych za doprowadzenie serwisu do stanu, w którym użytkownicy będą mogli z niego ponownie skorzystać. W najnowszej aktualizacji z godziny 11:15 (czasu polskiego), możemy przeczytać:

Wciąż badamy przyczynę tego problemu i wkrótce udostępnimy nową aktualizację! Dziękujemy za cierpliwość!

Gdy tylko będziemy wiedzieli coś więcej, tekst zostanie zaktualizowany.