Zrób te rzeczy, aby nie stracić danych na Macu!

Pomimo faktu, że dziś zrobienie kopii zapasowej swoich plików jest bardzo proste, wciąż zadziwiająco mało osób korzysta z takiej możliwości, myśląc, że tworzenie kopii zapasowych wiąże się z jakimś skomplikowanym procesem. Apple oddaje w ręce użytkowników możliwość tworzenia backupów naszych urządzeń - zarówno smartfonów iPhone, jak i komputerów Mac. Wszystko po to, by w razie awarii, nieodwracalnego uszkodzenia sprzętu lub przeniesienia się na inny model nie stracić danych i móc je spokojnie odzyskać lub przenieść. Jak wykonać kopię zapasową na komputerze Mac? Jak działa aplikacja Time Machine i kiedy z niej korzystać?

Time Machine to systemowa aplikacja/narzędzie do łatwego tworzenia kopii zapasowej plików przechowywanych na komputerach Mac. Służy do automatycznego tworzenia backupy wszystkich plików, w tym aplikacji, muzyki, zdjęć, wiadomości e-mail i dokumentów. Tak przygotowana kopia umożliwia odtworzenie Maca z backupu Time Machine, jeśli stracimy jakieś pliki lub z jakiegoś powodu nie możemy się do nich dostać.

Jak przygotować się do backupu komputera Mac?

Pierwsze, co trzeba zrobić, to podłączenie do komputera Mac zewnętrznego urządzenia pamięci masowej - może to być dysk zewnętrzny podłączany przewodem USB lub Thunderbolt może to być również dysk sieciowy (o czym przeczytacie nieco niżej). Warto jednak pamiętać o kilku zasadach:

Używane urządzenie zewnętrzne powinno być wykorzystywane wyłącznie jako dysk backupu Time Machine. Apple sugeruje, by dla bezpieczeństwa nie przechowywać na nim innych plików

W idealnej sytuacji dysk backupu powinien mieć co najmniej dwukrotnie większą pojemność niż każdy backupowany dysk lub wolumin. Jeśli na dysku backupu nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić pełny backup, aplikacja Time Machine będzie o tym informowała

Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej do Maca, komputer może zapytać, czy dysk ten ma być używany do tworzenia backupów - wyrażenie zgody kończy sprawę i niczym nie musimy się więcej martwić. Jeśli jednak powiadomienia nie ma, należy wykonać kilka dodatkowych kroków:

Otworzyć ustawienia aplikacji Time Machine: System macOS Ventura lub nowszy: wybieramy kolejno  > Ustawienia systemowe. Wskazujemy opcję Ogólne na pasku bocznym, a następnie klikamy Time Machine po prawej stronie

Wcześniejsze wersje systemu macOS: wybieramy kolejno  > Preferencje systemowe, a następnie opcję Time Machine W ustawieniach aplikacji Time Machine wskazujemy zewnętrzne urządzenie pamięci masowej jako miejsce docelowe backupu: System macOS Ventura lub nowszy: wybieramy przycisk dodawania (+), a następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Wcześniejsze wersje systemu macOS: klikamy przycisk Wybierz dysk backupu, a następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Jeśli urządzenie pamięci masowej zawiera backupy Time Machine z innego Maca, może pojawić się prośba o przejęcie istniejących backupów, tak aby stały się częścią backupów tego Maca. Zamiast tego można też rozpocząć tworzenie nowego backupu

Tworzenie backupu w Time Machine. Kiedy aplikacja robi kopię zapasową?

W zależności od ustawień Time Machine, aplikacja wykonuje kopie zapasowe w następujący sposób:

Automatyczne tworzenie backupu - po wybraniu urządzenia pamięci masowej w ustawieniach aplikacji Time Machine automatycznie rozpoczyna ona wykonywanie okresowych backupów.

- po wybraniu urządzenia pamięci masowej w ustawieniach aplikacji Time Machine automatycznie rozpoczyna ona wykonywanie okresowych backupów. Ręczne tworzenie backupu - aby ręcznie rozpocząć tworzenie backupu bez czekania na następny backup automatyczny, należy wybrać opcję Utwórz backup teraz z menu aplikacji Time Machine na pasku menu.

- aby ręcznie rozpocząć tworzenie backupu bez czekania na następny backup automatyczny, należy wybrać opcję Utwórz backup teraz z menu aplikacji Time Machine na pasku menu. Sprawdzanie statusu backupu - za pomocą menu Time Machine na pasku menu można sprawdzić status backupu lub pominąć backup będący w toku. Na przykład, jeśli trwa tworzenie backupu, menu wyświetla postęp jego tworzenia. Gdy nie jest tworzony nowy backup, menu wyświetla datę i godzinę utworzenia ostatniego backupu.

Time Machine dodatkowo oferuje możliwość wykluczenia rzeczy przechowywanych w komputerze z backupów. Po włączeniu ustawień aplikacji Time Machine, przechodzimy do opcji, a następnie klikając ikonę dodawania (+), dodajemy rzecz do wykluczenia . Warto też zwrócić uwagę, że wraz z macOS Ventura można zmienić częstotliwość wykonywania backupu. Wystarczy przejść do ustawień aplikacji Time Machine, wybrać pozycję Opcje, a następnie wybrać ustawienie z menu Częstotliwość tworzenia backupu.

Backup komputera Mac. Te kilka kroków może uratować przed dużymi kłopotami

Wiem, że dla niektórych może okazać się niewygodne regularne podpinanie dysku, by wykonać kopię zapasową z poziomu Time Machine. Warto więc zastanowić się nad dyskiem sieciowym lub serwerem plików typu NAS, który działa nie tylko jako idealne miejsce na backup danych, ale również może być wykorzystywany jako domowe centrum multimedialne lub miejsce do przechowywania plików, które zawsze są dostępne pod ręką - choć nie na dysku lokalnym w komputerze. Tworzenie backupu Time Machine na sieciowym dysku NAS nie różni się od tego, w jaki sposób wykonywana jest kopia zapasowa na zewnętrznym dysku - choć oczywiście nie trzeba się martwić o jego fizyczne podłączanie do komputera.

Jeśli serwer sieciowy lub urządzenie NAS wspierają funkcję powiadomień Bonjour Time Machine, istnieje możliwość skonfigurowania backupu Time Machine bezpośrednio . W przypadku, gdy serwer nie obsługuje powiadomień Bonjour Time Machine, można go skonfigurować ręcznie i ustawić tak, by mógł posłużyć do backupu Maca. W tym celu trzeba połączyć się z serwerem za pomocą protokołu SMB. Po skonfigurowaniu dysku sieciowego w ustawieniach Time Machine, program aplikacja ponownie połączy się z tym dyskiem w momencie wykonania backupu lub kiedy będziesz odtwarzać dane.

Warto jednak zaznaczyć, że niektóre dyski sieciowe mogą nie wspierać funkcji Time Machine. Jeśli konkretny dysk nie pojawia się na liście urządzeń obsługujących Time Machine, zalecane jest skontaktowanie się z producentem tego dysku w celu uzyskania odpowiednich informacji. Najlepiej jednak wcześniej zainteresować się tematem i kupić dysk, który bez problemu poradzi sobie z kopiami zapasowymi komputerów Mac.

Bez kopii ani rusz. Regularne tworzenie backupu może ocalić pliki

Warto robić kopie zapasowe regularnie. Ja już się tego nauczyłem po własnych doświadczeniach, którymi dzieliłem się z czytelnikami w 2020 r. gdy opisywałem historię zalanego komputera MacBook Pro, którego kupiłem kilka miesięcy wcześniej. Odzyskanie danych było niesamowicie ciężkie, mimo, że dysk nie został w żaden sposób uszkodzony. Polityka Apple nie pozwoliła jednak w żaden tradycyjne sposób dostać się do jego danych, a ja odbiłem się od serwisu do serwisu szukając pomocy. W końcu się udało, ale trwało to bardzo długo, a z komputera został zaledwie elektrośmieć. Nie czekajcie aż będzie za późno, lepiej dmuchać na zimne.

Jednak Time Machine nie jest jedyną opcją dla backupu plików. Nic nie stoi na przeszkodzie by korzystać z rozwiązań firm zewnętrznych czy decydować o tym, które pliki powinny mieć najwyższy priorytet i tworzyć ich kopie zapasowe. Tu z pomocą mogą przyjść usługi w chmurze - te od Apple, jak i zewnętrznych dostawców. Eksportowe pliki do chmury pozwolą uzyskać do nich dostęp z każdego miejsca i o każdym czasie. Wystarczy połączenie z siecią.