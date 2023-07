Powrót do szkoły z Apple rozczarowuje, choć jest lepiej niż rok temu

Apple wystartowało z tegoroczną odsłoną akcji "Witaj, szkoło!". Jeśli myśleliście o nabyciu sprzętu Apple w oficjalnym sklepie, otrzymacie dodatkowo do 650 zł do wydania na zakupy w postaci karty podarunkowej.

"Witaj, szkoło!" to coroczny program Apple dla sektora edukacji, w którym firma zachęca do kupienia sprzętu z logo nadgryzionego jabłka bezpośrednio w jej sklepie. Tegoroczna oferta przynosi zniżki dla edukacji na Maca lub iPada w wysokości 6% oraz możliwość skorzystania z 20% zniżki na zakup rozszerzonej gwarancji AppleCare Protection Plan. Nie zapomniano też o dodatkowym prezencie. Choć jest lepiej niż rok temu, skończyły się czasy darmowych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka.

"Back To School" od Apple prowadzony jest w Polsce od kilku lat. Zniżkom edukacyjnym w przeszłości towarzyszyły także prezenty w postaci darmowych słuchawek marki Beats. W 2018 r. do kwalifikowanego zakupu, uczniowie, studenci, nauczyciele oraz rodzice mogli liczyć m.in. na Beats Solo3 Wireless, Powerbeats3 Wireless lub BeatsX. Od 2020 r., w ramach akcji, można było otrzymać słuchawki AirPods. Jeszcze dwa lata temu oferta szkolna pozwalała np. dopłacić 200 zł do słuchawek AirPods z bezprzewodowym etui ładującym lub 450 zł i otrzymać AirPods Pro. Od zeszłego roku wszystko się zmieniło.

Zamiast darmowych sprzętów, Apple zdecydowało się dawać karty podarunkowe - i to dość skromne (patrząc na ceny urządzeń, które rozdawano w przeszłości). W zeszłym roku za zakup kwalifikowanego produktu - komputera Mac lub iPada można było otrzymać kartę podarunkową Apple Gift Card o wartości 400 zł (za zakup iPada) lub 600 zł (za zakup Maca). W tym roku ta promocja powraca, choć Apple zdecydowało się zwiększyć kwotę, jaką znajdziemy na kartach - to chyba w ramach dopasowania do podwyżek, jakie firma wprowadziła w swoim oficjalnym sklepie na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Witaj, szkoło! do 650 zł na karcie podarunkowej za zakupy w sklepie Apple

Jakie sprzęty Apple objęte są promocją i jaki można otrzymać prezent?

Kategoria produktów Kwalifikujące się Produkty Produkt Promocyjny iPad iPad Pro 12,9 cala

iPad Pro 11 cali

iPad Air 500 zł Apple Gift Card Mac 24-calowy iMac

MacBook Pro

MacBook Air 650 zł Apple Gift Card Mac Mac mini 500 zł Apple Gift Card

Oferta promocyjna rozpoczyna się 13 lipca 2023 r. i kończy się 23 października 2023 r. Karta upominkowa zostanie przesłana na adres e‑mail zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu, gdy zakupione produkty zostaną wysłane. Może być ona wykorzystana w Apple Store lub App Store, iTunes, na zakup subskrypcji Apple Music, Apple TV, czy książki Apple Books. Nie da się ukryć, że w porównaniu z latami poprzednimi taka promocja może wydawać się mało atrakcyjna - w końcu Apple rozdawało sprzęt za całkiem duże pieniądze, a karta podarunkowa nie starczy nawet na podstawowe bezprzewodowe słuchawki AirPods. Z drugiej jednak strony 500, 600 zł, a nawet 650 zł można wydać na dowolne zakupy i nie ograniczać się do sprzętu i akcesoriów Apple.

Co można kupić za pieniądze dostępne na kartach podarunkowych? Przeglądając oficjalny sklep Apple znalazłem między innymi: